拜登若退選 川普顧問：競選造勢不會改變

拜登恐退出選舉。(路透)

川普 的資深顧問18日指出，如果總統拜登 在民主黨壓力下退出選舉，共和黨 的總統競選也不會發生根本性的變化。

米勒（Jason Miller）是與川普關係最親密的顧問之一，他在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）前接受法新社訪問。以下是拜登如果退選，對川普競選可能帶來的影響：

● 拜登若退選對川普競逐白宮大位可能有何影響？

2016年以來一直與共和黨總統競選密切合作的米勒指出：「不會有根本上的變化。事實上，無論是拜登還是（副總統）賀錦麗（Kamala Harris），或任何其他激進的自由派民主黨人，他們都對摧毀我們的經濟和破壞邊境負有責任。」

● 拜登的危機是否促使川普重寫演講稿？

川普在競選活動遇襲幾天後，米勒表示這場眾所矚目的演說「與拜登無關」，「而是攸關川普總統和他對國家的願景」。

● 演說中能聽到什麼？

米勒說：「這將令人非常興奮。川普總統將提出他的願景，說明我們如何療癒美國，如何使這個國家讓人民更能負擔得起並且更安全。」