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共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

川普接受共和黨提名 演說號召「團結國家」 梅蘭妮亞現身

特派記者張文馨、編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普18日晚間在共和黨全國代表大會上接受提名，參選總統。(美聯社)
前總統川普18日晚間在共和黨全國代表大會上接受提名，參選總統。(美聯社)

前總統川普18日在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會上，正式接受共和黨提名參選總統，他發表壓軸演說呼籲團結；這是川普13日在賓州遇刺以來，首次公開發表演說。

右耳仍然貼著紗布的川普走上講台時，台下的各州黨代表歡聲雷動，紛紛揮動手上的「讓美國再度偉大」、「炒掉拜登」標語。美國廣播公司新聞網(ABC News)稱，川普獲得提名並發表壓軸演說，在政局不確定性加劇之際，為活力充沛的共和黨大會畫下句點。

川普6月底與拜登總統辯論後顯然具備領先優勢，而民主黨為此焦慮不已而鼓譟換拜；川普此次在共和黨全代會發表主題演講，在他遇刺後釋出的團結訊息，並乘著政治順風，一路航向夏、秋競選進程。

共和黨人士和大會與會者歡呼聲中，川普的演講語調溫和，號召團結國家。

川普的顧問藍薩(Bryan Lanza)表示，「我認為他已經改變，任何遭遇毫釐之差即關乎生死的人，都會受到影響。我認為；他不想成為一個分裂的人物，他想成為一舉團結國家的人。」

川普表示，他在13日的暗殺事件後，修改原本的講稿；他透露原先的講稿會是一場「精湛的演講」，如今將會是「更號召團結的演說」。

ABC報導指出，在一個極少有人思忖如何突破政治噪音的時代，尤其是在家喻戶曉的現任總統和前總統再戰之際，此次演講形同川普在競選關鍵時刻匯聚鎂光燈的罕見時刻。

共和黨資深策士薩茲曼(Chip Saltsman)說：「當你達到這個水準，世界就會停下聽你講話，而提名演說就是其一。」

川普遇刺以來，「團結」一詞成為熱門用詞，兩黨領袖都譴責暴力，並呼籲政治恢復文明理性。

政治新聞網站Politico報導指出，川普18日正式接受共和黨提名時，妻子梅蘭妮亞與他同台，這會是川普再次投入競選活動後，兩人首度聯訣出席重大政治場合。

梅蘭妮亞的個人生活近期發生轉變，夫婿川普幾天前在競選活動中遇刺倖存讓她震驚且惴惴不安，18歲的兒子拜倫．川普(Barron Trump)夏季準備上大學。

曾在川普政府擔任美國駐德國大使的格雷內爾(Richard Grenell)表示，「我認為她心煩意亂，拜倫要去念大學，對父母而言，一路拉拔小孩長大，當孩子離家是艱難的時刻。」

川普 共和黨 拜登

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