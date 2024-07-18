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拜登又出糗 忘防長名字：呃…黑人

編譯盧炯燊／即時報導
總統拜登。
總統拜登。

總統拜登的認知能力再次令他出糗，他在黑人娛樂電視台BET News 17日播出的訪問裡，再次忘記非裔國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)的名字，只稱之為「黑人」。

在BET的訪問中，拜登為了還擊外界批評，於是列舉了自己政府所任命的非裔紀錄，然而在談到奧斯丁時，他說「看看我受到的熱議，因為我任命了一位，呃，國防部長，(這個)黑人。」

之後在談到他任命的首位非裔女性最高法院大法官科坦吉‧布朗‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)時再次失言，只稱之為科坦吉‧布朗。

這一刻，拜登的出糗即時在社媒瘋傳，拜登競選團隊發言人未就此事作出回應。

這並非拜登首次忘記奧斯丁名字，2021年3月他在白宮一場活動中，用了「那個……管這個機構(國防部)的傢伙」來替代，場面尷尬。

與此同時，國會眾院議長強生(Mike Johnson)18日在接受政治媒體POLITICO訪問時，罕有的直指拜登現在不適合做總統。

他指拜登的健康及認知問題有跡可尋，今年初他與拜登及民主黨國會領袖舉行會議討論烏克蘭問題時，談及華爾街日報對拜登健康問題感到擔憂，拜登及民主黨人當時抨擊為「誹謗」，直到與川普的電視辯論時為止。

強生在訪問中比往常往更嚴厲的批評拜登說，「我希望無論哪個政黨的(美國)三軍統帥都是一個堅強的人，並在世界舞台上展現出強有力的領導能力。但我認為他(拜登)現在不適合這份工作」。

對於民主黨是否讓拜登退選換上其他人，強生認為這勢必讓民主黨內有人提出法律挑戰，因違反了初選結果，此外無論以哪種方式換人，提名的混亂都會影響該黨的選票。

強生預計，若拜登最終退選，民主黨人將會有激烈競爭，「有很多人會絞盡腦汁爭取提名，特別是那些勢均力敵的人，但他們又知道存在嚴重的骨牌效應，擔心自己的政治生涯受民主黨大敗影響。」

▼收聽播客版(Podcast)：

拜登 民主黨 國防部

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