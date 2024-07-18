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退選？拜登最快本周決定 歐巴馬：連任愈來愈渺茫

記者顏伶如／即時報導
在共和黨氣勢如虹之際，民主黨還在為「換拜」傷腦筋。黨內大老接連出馬勸退，拜登態度已有鬆動。圖為17日拜登回到德拉瓦州走下空軍一號。（美聯社）
在共和黨氣勢如虹之際，民主黨還在為「換拜」傷腦筋。黨內大老接連出馬勸退，拜登態度已有鬆動。圖為17日拜登回到德拉瓦州走下空軍一號。（美聯社）

就在前總統川普第三度成為共和黨總統候選人的同時，拜登總統卻因為確診新冠病毒而暫停選舉行程。在民主黨內具有龐大影響力的前總統歐巴馬最近幾天對盟友透露，拜登總統連任機會越來越渺茫，歐巴馬也認為拜登應該嚴肅考慮執意參選的可行性。有消息稱，拜登最快可望在本周末前決定退選。

華盛頓郵報18日報導，多名消息人士透露，自從電視辯論之後，歐巴馬只跟拜登談過一次，歐巴馬與其他人士談話時明確表示，是否繼續參選應由拜登自行決定。歐巴馬強調，最主要考量在於保護拜登及拜登聲譽，至於外界認為歐巴馬有辦法影響拜登決策，則遭歐巴馬駁斥。

拜登是否選下去，歐巴馬在幕後運籌帷幄介入甚多，包括接聽心急如焚的裴洛西(Nancy Pelosi)等民主黨高層來電，他也分享對於拜登面臨挑戰的分析。

●近日恐宣布賀錦麗出馬

紐約時報報導，接近拜登人士指出，拜登連續三周堅稱參選到底，但現在似已接受可能必須退選、11月無法勝選的事實，只不過尚未做出最後決定。一名消息人士說，拜登若近日做出由副總統賀錦麗出馬參選的宣布，將不會感到意外。

81歲的拜登17日確診新冠病毒之後，18日仍在德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)度假屋隔離。

Axios新聞網站報導，數名民主黨高層透露，拜登面臨來自民主黨國會領袖與摯友的壓力，加上民調表現不見起色，以及外界以放大鏡檢視身心狀況能否勝任，最快將於本周末決定退選。

●黨內高層直言拜無勝算

消息人士說，黨內高層、好友及重量級金主都對拜登開天窗說亮話，直指這場選舉已無勝算，無法改變衰老虛弱的觀感，也無法率領民主黨拿下國會多數席次；拜登被告知說，如果執意選下去，川普將取得壓倒性勝利，拜登名譽一敗塗地，民主黨在今年11月選舉告捷的希望夢碎。

國家廣播公司(NBC)報導，拜登陣營已有心理準備，參選之路可能已經接近盡頭。消息人士說，就連原本最力挺拜登的民主黨支持者，如今也承認拜登選情充滿不祥之兆。

白宮醫師歐康諾(Kevin O'Connor)18日表示，拜登出現上呼吸道感染新冠病毒的輕微症狀，但沒有發燒，生命跡象一切正常。(相關新聞見A2 A3)

拜登 歐巴馬 民主黨

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