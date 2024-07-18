壓力山大的拜登「接近決定退選」 傳周一前出局

美國總統拜登傳正認真思考外界對他退選讓賢的呼聲。拜登16日在拉斯維加斯參加活動時略有咳嗽。(美聯社)

知情人士透露，美國總統拜登 正認真思考外界對他讓出民主黨 候選人位置的呼聲。多位民主黨要員認為他退選可能只是時間問題。

過去三天，從華爾街到好萊塢的大金主對包括參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）和前眾院議長裴洛西等民主黨大佬施加新壓力，敦促他們說服現年81歲的拜登退選。路透報導，裴洛西告訴民主黨人士，拜登接近決定放棄競選連任。

迄今最沉重的一擊來自歐巴馬。華盛頓郵報報導，這位前美國總統對自己的盟友說，拜登通往勝利的道路已大幅收窄，他相信拜登須認真考慮繼續參選的可行性。

紐約時報則引述幾位接近拜登的人士報導，他已經開始接受自己可能無法勝選、因此需退選的想法。

拜登此前激烈回擊籲請他讓賢的呼聲，表示自己在過去幾個月的初選中贏得數百萬張選票，他是民主黨選民的選擇。就在周三，他還信誓旦旦表示，在2024選戰「將全力以赴」。儘管如此，他面臨的壓力不斷積累。

根據金融時報，一名負有向其他支持者募集競選經費的華爾街捐款人表示，「拜登已經收到再募不到錢的訊息。而且國會議員將愈趨積極，他撐不過去的」。

另有不願意具名的參議員助理稱，目前處於激烈選戰中的民主黨參議員就快要呼籲拜登退出了，唯一的問題是何時以及如何宣布他們的立場。科羅拉多州參議員希肯魯柏（John Hickenlooper）是參院裡最新一位表態拜登應該為了國家利益退選的民主黨人。

在川普周四晚就共和黨總統提名發表感言前，拜登會不會退選、什麼時候退以及怎麼退儼然成為熱議焦點。Axios周四上午報導，民主黨高層人士認為來自黨內議員和密友的壓力將說服拜登最早在本周末退出競選。金融時報引述一位華府高階民主黨人預測拜登「周一之前出局」。其他與黨內主管層關係密切的人士表示，可能會更早發生。

CBS新聞／YouGov的全美民調 顯示，共和黨候選人川普對拜登的領先優勢擴大到5個百分點，在CBS的7月初民調，川普領先2個百分點。最新民調同時顯示，假設川普對決現任副總統的賀錦麗，他仍以51%對48%領先。這次民調是7月16日至18日間對全美2,247名登記選民進行抽樣調查，誤差率在正負2.7個百分點間。