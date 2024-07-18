我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登若退選將重推候選人 8成黨員認應由賀錦麗代打

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

直播 川普遇刺後首演說 將接受共和黨提名 共和黨全代會掀高潮

編譯徐榆涵／即時報導
前總統川普將於共和黨全代會最後之夜接受提名並發表演說。(路透社)
前總統川普將於共和黨全代會最後之夜接受提名並發表演說。(路透社)

川普將戴槍案死亡消防員的頭盔、消防夾克上台

據CNN報導，一位熟悉川普計畫的消息人士透露，當川普今晚上台時，他將有科里·康佩托雷 (Corey Comperatore) 的頭盔和消防員夾克。

康佩托雷是周六在賓州集會上被槍殺的男子，川普在集會上遭遇暗殺未遂。

美東時間21：00

一連四日的共和黨全國代表大會（RNC），進入最後一晚，預料前總統川普將於稍晚接受正式提名，成為共和黨總統候選人並發表演說，是他13日被人試圖暗殺後首次公開發言。

全代會最後之夜，川普將接受共和黨總統提名，他們一家預計都會現身，包含神隱已久的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）及其夫婿庫許納（Jared Kushner）。尤其是梅蘭妮亞在川普此次競選期間始終保持低調，至今只出席過2次公開活動，媒體報導指她將打破傳統，不會發表演說。

而川普演說將是全代會最後一晚的亮點，也是他13日躲過暗殺後首次發表演說，演講內容將強調全國甚至全世界的團結，與之前有很大差異，也預計不會在演說中攻擊總統拜登

川普接受黨內正式提名之前，哥倫比亞廣播公司（CBS）公布最新民調顯示，川普7月初的全國支持率差距再度擴大，領先拜登5個百分點。媒體稍早報導，民主黨高層加強施壓力道，拜登最快本周末宣布退選。

川普 拜登 共和黨

上一則

拜登若退選將重推候選人 民調：8成黨員認應由賀錦麗代打

延伸閱讀

柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變
圖輯／Made in China 川普紀念品 全代會熱賣

圖輯／Made in China 川普紀念品 全代會熱賣
川普17歲孫女上台拉票 全代會上大讚爺爺是「親切有愛」

川普17歲孫女上台拉票 全代會上大讚爺爺是「親切有愛」
共和黨全代會的亞裔臉孔 來自台灣的黨代表盼川普止戰

共和黨全代會的亞裔臉孔 來自台灣的黨代表盼川普止戰

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌
專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸