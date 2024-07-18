直播 川普遇刺後首演說 將接受共和黨提名 共和黨全代會掀高潮

前總統川普將於共和黨全代會最後之夜接受提名並發表演說。(路透社)

傳川普 將戴槍案死亡消防員的頭盔、消防夾克上台

據CNN報導，一位熟悉川普計畫的消息人士透露，當川普今晚上台時，他將有科里·康佩托雷 (Corey Comperatore) 的頭盔和消防員夾克。

康佩托雷是周六在賓州集會上被槍殺的男子，川普在集會上遭遇暗殺未遂。

美東時間21：00

一連四日的共和黨 全國代表大會（RNC），進入最後一晚，預料前總統川普將於稍晚接受正式提名，成為共和黨總統候選人並發表演說，是他13日被人試圖暗殺後首次公開發言。

全代會最後之夜，川普將接受共和黨總統提名，他們一家預計都會現身，包含神隱已久的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）及其夫婿庫許納（Jared Kushner）。尤其是梅蘭妮亞在川普此次競選期間始終保持低調，至今只出席過2次公開活動，媒體報導指她將打破傳統，不會發表演說。

而川普演說將是全代會最後一晚的亮點，也是他13日躲過暗殺後首次發表演說，演講內容將強調全國甚至全世界的團結，與之前有很大差異，也預計不會在演說中攻擊總統拜登 。

川普接受黨內正式提名之前，哥倫比亞廣播公司（CBS）公布最新民調顯示，川普7月初的全國支持率差距再度擴大，領先拜登5個百分點。媒體稍早報導，民主黨高層加強施壓力道，拜登最快本周末宣布退選。