拜登拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑拿他口誤反擊

總統專機空軍一號17日飛抵德拉瓦州的多佛空軍基地，拜登總統正走下階梯，準備為新冠確診返家自我隔離。（美聯社）

拜登 總統17日在拉斯維加斯參加完第一場活動後新冠確診，隨即拿這一點挖苦挖苦科技億萬富豪馬斯克 與他全力支持的前總統川普 ，馬斯克則疑似拿他讀錯講稿反擊。

時代雜誌網站報導，在確診新冠肺炎消息傳出後不久，拜登當晚就在馬斯克擁有的社群媒體平台發文，稱「我病了」（I’m sick）。

不過，拜登接著回覆這條發文，讓想要表達的意思變完整，「我厭倦了（sick of）馬斯克跟他的有錢夥伴試圖買下這次選舉」，並且附上了募款網站的連結；此前有新聞指出，馬斯克（Elon Musk）計畫從7月開始，每月捐款4500萬美元給支持川普的「美國政治行動委員會」。

有網友將拜登的發文截圖後嘲諷，「你是美國總統，而你必須用馬斯克的名字換點閱率」。馬斯克則親自回覆，「我在他腦海中揮之不去」，接著又加了短短一句「55美元」。

When you are the President of America and you have to use Elon Musk's name for clicks.🤣 pic.twitter.com/kMFPjDcE6U — DogeDesigner (@cb_doge) July 17, 2024

拜登稍早發表演講時，似乎一度很難唸出讀稿機上的「5%」，結果不小心宣布租金上漲限制在「55美元」，白宮事後在逐字稿做出了修正。馬斯克有可能是拿這件事回擊。

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