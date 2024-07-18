拜登拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑拿他口誤反擊
拜登總統17日在拉斯維加斯參加完第一場活動後新冠確診，隨即拿這一點挖苦挖苦科技億萬富豪馬斯克與他全力支持的前總統川普，馬斯克則疑似拿他讀錯講稿反擊。
時代雜誌網站報導，在確診新冠肺炎消息傳出後不久，拜登當晚就在馬斯克擁有的社群媒體平台發文，稱「我病了」（I’m sick）。
不過，拜登接著回覆這條發文，讓想要表達的意思變完整，「我厭倦了（sick of）馬斯克跟他的有錢夥伴試圖買下這次選舉」，並且附上了募款網站的連結；此前有新聞指出，馬斯克（Elon Musk）計畫從7月開始，每月捐款4500萬美元給支持川普的「美國政治行動委員會」。
有網友將拜登的發文截圖後嘲諷，「你是美國總統，而你必須用馬斯克的名字換點閱率」。馬斯克則親自回覆，「我在他腦海中揮之不去」，接著又加了短短一句「55美元」。
When you are the President of America and you have to use Elon Musk's name for clicks.🤣 pic.twitter.com/kMFPjDcE6U— DogeDesigner (@cb_doge) July 17, 2024
拜登稍早發表演講時，似乎一度很難唸出讀稿機上的「5%」，結果不小心宣布租金上漲限制在「55美元」，白宮事後在逐字稿做出了修正。馬斯克有可能是拿這件事回擊。
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