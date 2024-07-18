我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三中全會公報 免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」

經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

拜登拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑拿他口誤反擊

編譯周辰陽／即時報導
總統專機空軍一號17日飛抵德拉瓦州的多佛空軍基地，拜登總統正走下階梯，準備為新冠確診返家自我隔離。（美聯社）
總統專機空軍一號17日飛抵德拉瓦州的多佛空軍基地，拜登總統正走下階梯，準備為新冠確診返家自我隔離。（美聯社）

拜登總統17日在拉斯維加斯參加完第一場活動後新冠確診，隨即拿這一點挖苦挖苦科技億萬富豪馬斯克與他全力支持的前總統川普，馬斯克則疑似拿他讀錯講稿反擊。

時代雜誌網站報導，在確診新冠肺炎消息傳出後不久，拜登當晚就在馬斯克擁有的社群媒體平台發文，稱「我病了」（I’m sick）。

不過，拜登接著回覆這條發文，讓想要表達的意思變完整，「我厭倦了（sick of）馬斯克跟他的有錢夥伴試圖買下這次選舉」，並且附上了募款網站的連結；此前有新聞指出，馬斯克（Elon Musk）計畫從7月開始，每月捐款4500萬美元給支持川普的「美國政治行動委員會」。

有網友將拜登的發文截圖後嘲諷，「你是美國總統，而你必須用馬斯克的名字換點閱率」。馬斯克則親自回覆，「我在他腦海中揮之不去」，接著又加了短短一句「55美元」。

拜登稍早發表演講時，似乎一度很難唸出讀稿機上的「5%」，結果不小心宣布租金上漲限制在「55美元」，白宮事後在逐字稿做出了修正。馬斯克有可能是拿這件事回擊。

▼收聽播客版(Podcast)：

馬斯克 拜登 川普

上一則

WSJ：川普如何再次完全掌控共和黨

下一則

子彈無法阻擋川普 拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

延伸閱讀

拜登、川普雙重利空 華爾街蒸發逾5000億元

拜登、川普雙重利空 華爾街蒸發逾5000億元
CNN：裴洛西告訴拜登「會輸川普」拉垮民主黨眾院選情

CNN：裴洛西告訴拜登「會輸川普」拉垮民主黨眾院選情
BET專訪鬆口 拜登：若醫生要我退選 會考慮

BET專訪鬆口 拜登：若醫生要我退選 會考慮
換拜向上延燒？傳舒默當面勸退 謝安達公開喊「傳遞薪火」

換拜向上延燒？傳舒默當面勸退 謝安達公開喊「傳遞薪火」

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃