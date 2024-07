拜登拿新冠確診挖苦馬斯克金援川普 馬斯克疑拿他口誤反擊

拜登 總統17日在拉斯維加斯參加完第一場活動後新冠確診,隨即拿這一點挖苦挖苦科技億萬富豪馬斯克 與他全力支持的前總統川普 ,馬斯克則疑似拿他讀錯講稿反擊。

時代雜誌網站報導,在確診新冠肺炎消息傳出後不久,拜登當晚就在馬斯克擁有的社群媒體平台發文,稱「我病了」(I’m sick)。

不過,拜登接著回覆這條發文,讓想要表達的意思變完整,「我厭倦了(sick of)馬斯克跟他的有錢夥伴試圖買下這次選舉」,並且附上了募款網站的連結;此前有新聞指出,馬斯克(Elon Musk)計畫從7月開始,每月捐款4500萬美元給支持川普的「美國政治行動委員會」。

有網友將拜登的發文截圖後嘲諷,「你是美國總統,而你必須用馬斯克的名字換點閱率」。馬斯克則親自回覆,「我在他腦海中揮之不去」,接著又加了短短一句「55美元」。

When you are the President of America and you have to use Elon Musk's name for clicks.🤣 pic.twitter.com/kMFPjDcE6U