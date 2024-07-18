換拜向上延燒？傳舒默當面勸退 謝安達公開喊「傳遞薪火」

據報導，民主黨參院多數黨領袖舒默上周六曾與拜登面對面對話，他當面勸拜登退選。（美聯社）

民主黨 內勸退拜登 總統的動作逐漸升高，路透報導，民主黨參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer)上周六曾當面對拜登說，為了國家和民主黨好，勸他退選。民主黨重量級眾議員謝安達17日也公開呼籲要求拜登退選。

路透17日引述美國廣播公司(ABC)報導，舒默上周六在拜登德拉瓦家中一對一會談，他告訴拜登，如果他結束連任的競選，對國家和民主黨都會更好。舒默辦公室17日並未回應這項說法。

另外，11月參院選舉被看好的加州國會眾議員謝安達(Adam Schiff)，17日公開呼籲拜登退選，他認為拜登贏不了川普。這讓謝安達成為川普遇刺以來，首位公開呼籲換將的民主黨議員，並加入先前呼籲換將的22名民主黨國會議員行列。

民主黨重量級聯邦眾議員謝安達公開呼籲拜登退選，黨內逼宮似有向上延燒的跡象。（美聯社）

川普遇刺讓全國焦點轉向這起槍擊事件，但民主黨人仍於私下討論拜登是否適任總統提名人。

謝安達說：「雖然退選會是拜登個人的選擇，但我認為，他傳遞薪火的時候到了。」

拜登17日到搖擺州內華達州賭城造勢，沒想到傳出確診新冠，提前結束行程回到德拉瓦州家裡自主隔離。（路透）

民主黨對拜登總統的反彈17日加劇，黨內國會領袖成功說服將提名延遲一周，延長關於拜登是否參選的討論。

美聯社與NORC公共事務研究中心17日發布的調查顯示，近三分之二的民主黨人希望拜登退選，國會民主黨人也警告，拜登下跌的政治聲譽將使他們更難贏得11月的國會選舉。

他們的擔憂促使國會的民主黨高層呼籲黨內領袖推遲原本考慮於下周盡快開始的線上唱名表決。

消息人士透露，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)是主張推遲的人之一，他與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)交談，兩人都同意敦促黨延後這一程序。

明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)是民主黨規則委員會的共同主席，該委員會負責決定提名時間和程序，據消息人士透露，沃茲16日下午致電拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O’Malley Dillon)，告知她應該推延線上唱名表決。

迫於壓力，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)17日宣布，線上唱名表決改期於8月的第一周舉行。

政黨通常會在全國代表大會的現場唱名表決中提名總統候選人，然而一些人指出，民主黨一直規畫在大會前舉行線上表決，以解決俄亥俄州 8月初提名截止問題。

沃茲17日告訴記者，提前提名與拜登的辯論表現無關，也與對他的質疑聲浪無關。

線上表決將於8月1日後舉行，必須在8月7日之前結束，以避免俄亥俄州潛在的法律問題。

然而，俄亥俄州官員表示，基於今年夏季稍早通過的立法，截止日問題已經解決。

該州共和黨籍州務卿拉羅斯(Frank LaRose)的發言人金德爾(Ben Kindel)說：「俄亥俄州已經解決這一問題，民主黨代理人明白這一點，他們應該停止試圖拉俄亥俄州作為黨內失衡的代罪羔羊。」

但民主黨表示，他們不相信俄亥俄州的共和黨人會堅持到底，擔心最後一刻的骯髒詭計會試圖將拜登踢出選票。