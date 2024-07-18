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美聯社民調：2/3民主黨人 支持拜登退選換人

編譯尤寶琪／綜合報導

根據美聯社最新民調，有近三分之二的民主黨人認為拜登總統應該退選，讓民主黨另提候選人參戰，這讓拜登在辯論後聲稱基層仍支持他的說法，不攻自破。

美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)這項最新調查，是在拜登辯論表現失敗兩周後，努力挽救自己候選人資格之際所進行的；研究顯示，只有約三成的受訪民主黨人，非常或有信心，拜登有能力擔任總統，低於2月份美聯社與NORC民調的40%。

這項民調主要是川普在賓州遇刺之前進行的，其結果凸顯了這位高齡81歲的總統，在試圖壓制黨內要求他退選呼聲，並讓民主黨人相信他是擊敗川普 的最佳人選同時所面臨的挑戰。目前尚不清楚槍擊事件是否影響了民眾對拜登的看法，但槍擊事件之後進行的少量民調，尚未顯示拜登前景因此有所改善的跡象。

而在副總統賀錦麗(Kamala Harris)於拜登是否應該退選的討論中，遭受更多審查的同時，民調顯示民眾對她的好感度與拜登不相上下，但對她持負面看法的美國人比率略低。

這民調也顯示，非裔民主黨人是拜登最強力支持者之一；民調中有一半的受訪非裔民主黨人認為，拜登應該繼續參選；而在白人和西班牙裔民主黨受訪人中，只有十分之三的人認為他應該繼續競選。總體而言，七成受訪民眾認為拜登應該退選，且認為他應該讓位給新提名的民主黨人，只略少於共和黨人和獨立人士。

另外，年輕的民主黨人尤其希望拜登退選，並表現出對他的不滿；45歲以下的民主黨人中，有四分之三的人希望拜登退選，年齡較長的民主黨人則有約六成的人希望拜登退出。

不過在這個選舉季中，民眾感到不滿的不是只有拜登；大約有六成的受訪民眾希望川普退選，但共和黨內有此想法的人相對較少。

拜登 民主黨 民調

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