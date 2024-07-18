新聞透視／黯然的建制派紅大象vs.手足無措的藍驢子

川普 宿敵、前聯合國大使海理（Nikki Haley）16日晚間在全代會全力挺川，要共和黨 團結壯大以保護美國，贏得滿堂彩；在熱鬧的背後，是黯然的共和黨建制派紅大象，是緊張不知所措的民主黨 藍驢子。

密爾瓦基的共和黨全國代表大會，幾無雜音地力挺躲過暗殺、捲土重來的前總統川普。不過，前總統布希（George W. Bush）自2008年起再未涉足黨內活動；前副總統錢尼（Dick Cheney）因為其女兒麗茲・錢尼（Liz Cheney）反川，也沒出席全代會；即將退休的聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney），甚至是川普曾經的副總統潘斯（Mike Pence），都沒參加本次全代會。是極少數不替川普背書的共和黨大老。

與川普幾近絕裂的共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell），15日代表肯塔基州，將46張黨代表票投給川普時，場內的噓聲和麥康諾的一字一句，都清楚被收進麥克風，放送出來。

前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）出席全代會，在會場接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，與麥卡錫有宿怨的佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）直接諷刺麥卡錫：「你哪天晚上要上台演講？」

到目前為止，麥卡錫並未在全代會登上助講台，他是少數出席全代會的溫和派成員，一般認為較接近希望守住共和黨傳統價值的建制派；川普盟友、來自佛羅里達州的蓋茨去年1月發動罷免麥卡錫成功，將麥卡錫踢下議長寶座，如今兩人再度同場，蓋茨公開羞辱之舉，凸顯了建制派不見容於「川普共和黨」 的事實。

川普被「讓美國再度偉大(MAGA)」的扈隨們包圍，從這兩日晚上誰在川普包廂裡一起看全代會就可以知道，昨天的大團結戲碼，MAGA似乎也不在意建制派人物是否到場。

躲過槍擊的川普好整以暇，看多數共和黨人毫無懸念地集結在他的羽翼下，為他接下來非常有機會的勝選熱情暖身。「川普共和黨」目前的優勢，和擔心今年11月大選全盤皆輸，卻手足無措的民主黨相比，是無情碾壓，也是快意凌遲。

民主黨成員的慌亂，可從要求現任總統拜登退選的呼籲，在川普遇刺後頓時消停的突兀中看出。民主黨人深知，躲過死劫又操作得宜的川普，必然藉此繼續拉大領先拜登的優勢。

在這樣的氛圍下，瀰漫失敗主義的民主黨，派什麼人對抗川普，最後恐都徒勞無功；所以，換不換拜登，似乎也沒有什麼意義，不如讓也不想退的拜登，自行面對最後的結果。

但選舉畢竟還不到最後關頭，還是有人希望奮力一搏。曾經帶頭彈劾川普的眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）竟也接棒，公開要求拜登總統放棄連任。謝安達成為首位要求拜登放棄連任的民主黨議員，他選區在加州，並非激戰區，謝安達與前議長裴洛西（Nancy Pelosi）關係密切，更令人關注謝安達此時的表態。

面對已經團結的共和黨，民主黨的壓力不可謂不大，傳出聯邦參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），可能要求民主黨全國委員會延後提名拜登的唱名表決，可能就在為即將發生的家變預作準備。

面對勢如破竹的川普和共和黨，民主黨仍在醞釀「置之死地而後生」之道。「要留拜登？或不留拜登？」還真是個問題。