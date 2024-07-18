科技圈不滿監管挺川聲量擴大 衝擊拜登競選籌款

馬斯克(圖)為首的幾位重量級人士，陸續公開支持川普。(美聯社)

美國總統大選白熱化，以特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）為首的幾位重量級人士，陸續公開支持川普 （Donald Trump），科技圈挺川聲量擴大，恐對拜登 競選籌款造成衝擊。

華爾街日報以「矽谷 文化變革」形容科技圈政治立場上的偏移，並指出拜登（Joe Biden）政府對人工智慧的監管和對科技巨擘收購的打擊，在這場選舉中正在發酵。

華爾街日報指出，近年來，許多科技界人士因拜登的政策而「右傾」。替科技業服務的律師費德曼（Boris Feldman）就表示，選民最終只會根據自身的經濟利益投票，科技公司收購案如果不斷受阻，他們也會想擺脫束縛。

Vox Media則指出，拜登對大型科技公司採取較強硬的監管政策，例如對蘋果（Apple）、Google、Meta、亞馬遜（Amazon）等企業提起反壟斷訴訟。

另外，自從加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼佛里特（Sam Bankman-Fried）被控詐欺洗錢後，拜登政府也打擊加密貨幣，嚴格監管。

這些政策無形中都導致了投資人和企業高層的立場。

矽谷知名創投安霍創投（Andreessen Horowitz），創辦人霍洛維茲（Ben Horowitz）便公開表示，企業的未來、新技術的未來、美國的未來正受到威脅，因此決定支持川普。

不過，矽谷科技圈整體仍支持左派和自由派的政策及價值觀，只是部分在2016年和2020年選擇支持民主黨的人士，今年改為支持共和黨。挺川聲量擴大，除了加重科技圈兩極化的氛圍外，對拜登的競選籌款將造成衝擊。

截至五月底的最新競選財務報告，川普的競選資金已達到1億1660萬美元，超越拜登的9160萬美元。差距可能還將持續擴大。