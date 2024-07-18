川普、范斯都主張美元應貶值以利出口 恐再激起通膨

自二戰以來，美元一直是世界的主導貨幣。川普和他的競選搭檔范斯都主張讓美元貶值，以利增加出口。(歐新社)

川普 的副總統提名搭檔選擇俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)，兩人在貿易、稅務，以及對中國的強硬立場上志同道合；然而，他們對弱勢美元的共同偏好，可能對美國和全球的經濟產生最廣泛的影響。

川普在多數情況下喜歡「強硬」的政策，但當涉及美元價值時，他一直以來都表達了不同的看法，川普認為強勢美元使美國製造商更難將產品賣給國外使用較弱勢貨幣 的買方，因為他們的貨幣價值遠低於他們採購所需的美元。

2019年川普說明Caterpillar和波音等美國公司為競爭而掙扎時表示：「身為總統，有人會以為我會為我們非常強勢的美元感到興奮。我並不興奮！」

自二戰以來，美元一直是世界的主導貨幣，根據國會研究服務處(Congressional Research Service)的數據，中央銀行約60%的外匯存底為美元。

美國自1990年代以來一直保持「強勢美元」政策，當時的財政部 長魯賓(Robert E. Rubin)宣稱，他不認為強勢美元會威脅美國企業在國外的競爭能力；美國避免採取一些措施來引導美元的強勢，財政部長往往主張貨幣價值應該由市場力量決定，當中國等國家採取行動削弱其貨幣時，美國會譴責其操縱貨幣。

目前尚不清楚川普會採取何種方法削弱美元，若當選，其政府的財政部可能會嘗試賣掉美元購買外國貨幣，或試圖說服聯邦準備理事會(Federal Reserve)印更多美鈔。

政策的轉變可能對各種國際貿易產生巨大影響，美元貶值加上川普計畫提高進口關稅，可能重新激起通貨膨脹。

前財政部資深官員、智庫官方貨幣和金融機構論壇(OMFIF)美國主席索貝爾(Mark Sobel)指出：「貶值將加劇通膨，提高關稅也會如此，此外，高度擴張性的財政政策將增加需求壓力。」