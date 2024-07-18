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前白宮顧問納瓦羅刑滿出獄當天 立赴全代會演說

編譯盧炯燊／綜合報導
川普政府時期的白宮貿易顧問納瓦羅17日在佛州刑滿出獄後，馬上奔赴密爾瓦基，當晚出席共和黨全國代表大會並發表演說。(美聯社)
川普政府時期的白宮貿易顧問納瓦羅17日在佛州刑滿出獄後，馬上奔赴密爾瓦基，當晚出席共和黨全國代表大會並發表演說。(美聯社)

川普政府時期的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)拒絕對2021年1月6日國會大廈襲擊事件配合調查，被判藐視國會罪入獄四個月，他17日在佛州刑滿出獄後馬上奔赴密爾瓦基，當晚出席共和黨全國代表大會並發表演說。

作為國會暴亂案首位被監禁的川普政府高官，他在前往密爾瓦基期間接受美聯社訪問時，呼應了保守派一直以來的觀點，就是拜登政府將司法系統武器化。他表示，許多右翼人士都認為他是拜登政府利用司法追門懲罰政敵的例子。

不過納瓦羅說自己只是大問題的一小部分，指「如果我們不控制政府，政府就會控制我們」。

川普經常指責司法部對他的刑事檢控，其實是對他的政治迫害，不過司法部長加蘭德(Merrick Garland)堅持司法部的獨立性和公正性，反對共和黨前所未有的攻擊，說「我們根據事實、遵守法律並做出適當的決定。」

另外，納瓦羅表示會在黨大會上傳遞團結的信息，說「為了贏得選舉，我們不僅要團結共和黨，還要團結整個國家。我會向對激進左派不再抱有幻想的民主黨人伸出手來」。

他形容，不少「主流民主黨人」對激進左派感到厭惡而疏離。

納瓦羅聲稱，這群人是潛在投票給川普的群體，他計畫在大會演講中爭取到這群人，「團結就是我們的訊息」，強調「就像川普一樣，為重要原則而戰」。

川普在2016年獲勝，很大程度上是透過贏得一度是支持民主黨的多個州，包括愛阿華、密西根、賓州及威斯康辛州。

納瓦羅又說，在川普治下的美國，人們將不必擔心餐桌上的食物、櫥櫃裡的藥品和棲身之所。

川普 司法部 民主黨

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