川普競選搭檔范斯財力如何？他的錢放這些地方

川普的競選搭檔范斯。(美聯社)

川普若勝選後入主白宮，將有權制定政策，影響加密貨幣、石油和風險投資 的價值，而根據他的副總統搭檔、現年39歲的范斯 （J.D. Vance）最近披露的個人財務訊息，范斯數百萬美元身家除重倉比特幣 ，還投資多檔指數基金，包括追蹤原油和黃金的基金，以及手機應用程式開發商、基因治療公司和虛擬實境公司在內的新創事業。

非營利組織 「旋轉門計劃」（Revolving Door Project）執行董事Jeff Hauser指稱范斯「希望成為共和黨和加密行業聯繫的先鋒」，而加密貨幣業 「想借助最近的政治動能推升估值」。

范斯生於貧困家庭，成為創業資本家的時間並不長，但已累積財富，並建立矽谷菁英階層的人脈，推動他才開展不久的政治生涯。身為參議員，他必須定期申報夫妻倆的資產。儘管資產價值的申報範圍很廣，而且時間滯後（最近一次申報2022年資產），但整體而言，這些資料很容易讓人聯想到富裕的風險投資家，財富會受到政策的影響。

資產概況

范斯去年10月提交的2022年（上任參議員前一年）資料，他的資產總值在430萬至1,070萬美元間（約台幣14,140萬至35,187萬元間）。那年他從自己創辦的風投公司賺得大約11萬美元薪水，同時以暢銷書《流浪者之歌》作者的身分，從出版集團HarperCollins支領12.1萬美元版稅。

在後來提交的另外兩份表格裡，范斯披露他出售基金管理公司的股權，價值在100萬至500萬美元，以及去年10月出售沃爾瑪股票，價值5萬至10萬美元。

重倉比特幣

最引人注目的是他投資比特幣。2022年持有的比特幣估值在10萬到25萬美元間。

范斯上任後成為加密貨幣業最堅定支持者之一。根據Politico，今年6月，他在參院傳閱了一份加密貨幣法草案，主張對該行業進行有利監管。川普最近也擁抱加密貨幣，接受比特幣捐款，正計劃要在7月底一場大型比特幣會議上致詞。

投資人Mark Cuban周三在X平台上發文說，他相信矽谷對川普的支持最終等同於「比特幣投資策略」，因為調降稅率、通貨膨脹和地緣政治不確定性全都是推動價格上漲的因素。

其他投資

范斯最大的上市股票投資是指數基金，例如Invesco QQQ（500,001美元至100萬美元）、SPDR道瓊工業指數ETF（500,001美元至100萬美元），以及SPDR標普500指數ETF（500,001美元至100萬美元）。他也擁有追蹤原油和黃金的基金。

透過旗下Narya Capital管理的基金，范斯 還持有數十筆小額投資。Narya早期投資人包括矽谷創投家安德森（Marc Andreessen）和傳奇創投家提爾（Peter Thiel），兩者都支持川普。

截至最近一次的申報，范斯在基金中最有價值的部分包括250,001至500,000美元的照片分享應用程式製造商Memoir的股票，以及價值100,001至250,000美元的Rumble，這是受到保守派青睞的視訊平台。他還擁有基因治療公司Kriya Therapies和AmplifyBio的股權。

Hauser指出，新創公司與上市公司不同，生死往往取決於細微的政策變化或者是否贏得政府合約，「跟彩票一樣，小小變化可能帶來巨大收益」。投資人很難洞察是什麼在幕後推動其財富。