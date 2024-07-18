BET專訪鬆口 拜登：若醫生要我退選 會考慮

拜登總統17日在內華達州出席競選活動，與民眾熱切互動。不過，白宮稍晚發出聲明拜登新冠確診，他必須飛回德拉瓦州老家自主隔離。（美聯社）

總統拜登 的健康及認知情況受到各方嚴重關注，面對民主黨 內巨大的退選壓力，但仍然堅持競選連任，不過他接受BET新聞(BET News)訪問時顯然有所鬆口，聲稱如果有醫生直接告知他，其健康狀況確實使他有必要，他就會重新考慮是否繼續參加競選。

回德拉瓦家中自主隔離

不巧的是，拜登17日在搖擺州內華達州出席競選活動，逛超市詢物價，還與民眾熱情互動，但稍晚白宮 發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）即發出聲明，指拜登在拉斯維加斯參加完第一場活動後，確診染疫，有輕微症狀，為避免傳染他人，拜登會返回德拉瓦家中自主隔離。

拜登在上月底辯論後，其身心狀況是否適合再競選連任，已經引發全球關注；民主黨人輪番公開喊話，呼籲拜登放棄連任，換人競選2024年總統，對戰前總統川普。到目前為止，民主黨內逼退的動作還在升高。

BET新聞專訪拜登內容17日晚上播出，當主持人戈登(Ed Gordon)問及有什麼事情會讓他重新評估是否繼續參選時，拜登說，「如果我出現了某些健康狀況，如果是醫生來找我，告訴我你有這樣或那樣的問題」。

除了上帝 現在還加健康

拜登早前在接受美國廣播公司新聞(ABC News)訪問時說，只有「萬能的上帝」告訴他，他才會退選。他在15日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC)主播霍爾特(Lester Holt)專訪時，承認自己年事已高，但強調精神狀態「好得不得了」。他現在的最新說法是，除了「上帝」可令他退選外，還加添了健康因素。

拜登一再聲稱自己健康無問題，他的醫生從未對他說有嚴重的健康狀況。但紐約郵報報導，自2023年8月以來，著名帕金森專家康納德(Kevin Cannard)8次進入白宮，其中曾會見拜登的私人醫生歐康納(Kevin O'Connor)，更觸發對其認知能力的關注。

拜登在訪問裡，承認與共和黨總統候選人川普的辯論表現是犯了嚴重錯誤，說是如果醫生改變對他的健康評估，他將重新考慮是否繼續下去。

首次提到曾預期會交棒

他還首次提到曾預期自己會從總統之職退下來並交棒給其他人，但他決定再次競選，是因為他相信自己的智慧和經驗，有助於治理國家日益惡化的局面。

拜登表示曾說過自己只是過渡性的候選人，認為可以交棒給其他人，「然而沒想到事情會變成這樣、國家如此分裂。坦白說，我認為年齡唯一帶來的東西就是一點點智慧。」拜登在2020年競選時曾說過，他考慮只任一屆總統。

當時許多民主黨人認為，拜登是暗示會交棒副總統賀錦麗參加 2024 年大選。但現在拜登說，「我已經知道如何為國家做好事情，還有更多事情要做，我不願意放棄。」