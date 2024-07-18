川普暗示不保台 WSJ社論：台海若動盪 美太平洋盟邦不保

共和黨總統參選人川普日前遭遇槍擊，反而推升他的當選機率。川普一旦當選後美國保台態度恐將轉變，成為干擾台股新變數。(路透)

華爾街 日報(WSJ)社論17日表示，民主黨還在設法讓拜登 總統讓出舞台，可現在美國選民必須做個選擇，是要風燭殘年的現任總統，還是要共和黨總統提名人川普 ？川普漫不經心地暗示，碰到中國入侵台灣，美國不打算保衛奉行民主的台灣，可謂川普帶來的最大動蕩風險。

川普對「彭博」商業周刊表示，他認為台灣應付費給美國，購買防衛；美國無異於保險公司，而台灣沒給美國任何東西。川普抱怨台灣「搶走美國的晶片生意」、「我們為什要做這個(指協防台灣)？」川普還替大家上地理課，他說，「台灣遠在9500哩外」，而距中國僅68哩。

社論指，前白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)在自己的白宮回憶錄裡提到，川普講過類似的話，可想而知北京讀過波頓的書。川普的話不會提升美國的嚇阻力。

台灣正在增加國防開支，延長兵役，只是幅度輕微。而北京展開二戰以來最大的建軍行動，對此美國還未以重整武備來反制。台灣軍隊即便英勇作戰，碰到中國的兩棲進攻或封鎖，也難保衛自己。

既然川普很好奇美國為什麼要為台灣費勁，華爾街日報想說，答案不僅在半導體。台灣落入中國共產黨之手，就代表美國的太平洋結盟體制完蛋，而過去80年大致和平，靠的就是結盟。北京也在南海挑釁，要與菲律賓一戰，而按條約，美國要捍衛菲國。

川普自稱是預防戰爭的總統，但在台海一事，川普的蠻幹等於邀中國出兵，可能讓成千上萬美國人喪命。台灣問題無關乎無止境戰爭，而是在防範發生一次大災難式戰爭。

拜登總統曾失言說，美國會出兵協防台灣，可還是把自己的話收回來，但拜登並未用加強軍力來支持自己的說詞。比起可能戰敗，或未戰先降，美國人理當有更好選擇。號稱中國鷹派的川普，對自己打算如何嚇阻台灣海峽發生危機，應該談得更好才是。