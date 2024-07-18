拜登、川普雙重利空 華爾街蒸發逾5000億元

共和黨總統參選人川普日前遭遇槍擊，反而推升他的當選機率。川普一旦當選後美國保台態度恐將轉變，成為干擾台股新變數。(歐新社)

由於有報導指稱，拜登 政府正考慮擴大對中國先進半導體技術出口限制，加上共和黨總統候選人川普 公開要求台灣向美國支付保護費，兩大利空夾殺，引發投資人恐慌，17日華爾街股市半導體市值蒸發逾5000億元，創下2020年以來股價最低紀錄。

根據路透報導，由於拜登政府認為美國半導體製造業與中國競爭具有戰略性意義，因此警告盟友，若向中國提供先進半導體技術，不惜祭出最嚴厲貿易限制措施，引發投資人憂心。

在美上市的荷蘭晶片 製造業「艾司摩爾」(ASML Holding)股價下跌13%、AI巨頭輝達(NVDA)股價也下跌近7%，市值損失逾2000億元；其他包括超微(AMD)、美光科技(MU)、博通(AVGO)等半導體公司股價也分別出現6%至10%跌幅。

台積電18日舉行法說會，但因美國總統參選人川普點名台灣賺走美國晶片事業的錢，要台灣付保護費，今日股價開盤應聲下跌，終場以1030作收，下跌2.36%。(路透)

相較之下，美國晶片製造業則從地緣緊張局勢獲益，格羅方德(Global Foundries)上漲近7%、英特爾(INTC)也上漲0.35%，市場分析師歐唐納(Bob O'Donnell)表示：「無論美國大選結果如何，美國可能擴大對中國出口限制，而且限制已實施一段時間了。」

川普16日接受「彭博商業周刊」(Bloomberg Businessweek)專訪，直接點名台灣應向美國支付國防費用，結果全球最大晶片代工業台積電(TSMC)台股下跌2.4%、美股也應聲下跌8%。

由於台積電在全球晶片供應鏈有舉足輕重影響，因此台海發生任何衝突都可能不利全球經濟發展。

華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)亞洲研究員薩克斯(David Sacks)也警告：「如果我是台灣當局，我會審慎視之，此言反映川普對外交政策採取交易手段，是十足的川普主義。」

台灣行政院長卓榮泰則強調：「我們願意承擔更多責任，這是在保護我們自己。」並重申對美國支持的感謝。

另外台灣智庫「遠景基金會」(Prospect Foundation)副執行長宋承恩指出：「美中戰略競爭攸關川普團隊與美國整體國安，若川普勝選，我相信新團隊有任務讓他了解台灣的重要性。」