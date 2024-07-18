川普喊收保護費／國務院：台長年自費防衛 有助美國經濟

共和黨總統參選人川普日前遭遇槍擊，反而推升他的當選機率。川普一旦當選後美國保台態度恐將轉變，成為干擾台股新變數。(美聯社)

前總統川普 針對台灣拋出的保護費說，引發熱議，國務院發言人米勒(Matthew Miller)17日在例行記者會表示，台灣過去以來，一直替自身防衛埋單，買了數十億美元，這對美國經濟也很重要。

米勒說，「如果你看過去數十年來，美國對台灣提供的支持，以及美國對台灣提供的安全合作，這是因為台灣實實在在從美國軍購，可不是什麼美國做慈善。」

台灣關係法載明，美國將使台灣能夠獲得數量足以維持其足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務；美國總統和國會將依據他們對台灣防衛需要的判斷，遵照法定程序，來決定提供上述防衛物資及服務的種類及數量。

米勒表示，台灣過去以來，一直替自身防衛埋單，台灣一直向美國購買武器設備，高達數十億美元；台灣軍購美國軍品支持了美國的製造業、國防產業與科技，「所以軍購不僅對區域安全來說重要，我們相信，對美國經濟也很重要。」

米勒表示，在此之前台灣都是自己埋單，美國持續根據長期的承諾來評估，確保台灣取得必要的防衛物資與服務，以維持台灣擁有足夠的自我防衛能力。

米勒表示，美方持續相信兩岸和平穩定對美國和美國人民是不可或缺的，對全球經濟也不可或缺，而美國自然包含在全球經濟體系中；任何造成台海不穩定的情事，都可能破壞美國的經濟，這就是為何這些議題這麼重要。

民進黨秘書長林右昌17日說，美中戰略格局不會改變，川普的談話，無非是希望台灣展現跟日本、南韓、歐盟 一樣守護自我安全的決心。

民進黨17日晚間發布新聞稿，秘書長林右昌表示，現在是台美關係最好的年代，雙方的貿易與投資 近年都有大幅的增長，在軍售與安全合作上也都非常順暢。

林右昌說，美中戰略格局不會改變，中國是美國最大威脅這已是民主、共和兩黨，還有國會、政府與民間企業的共識。而美國的印太戰略與世界民主同盟夥伴擁有共同的價值與利害關係，其中台灣是最重要的核心之一。

林右昌提及，川普的談話，無非是希望台灣展現跟日本、南韓、歐盟一樣守護自我安全的決心。過去數年台灣也已經展現了這樣的決心，並持續強化自我防衛的投資，負起應有的國際責任。

國民黨立委則賴士葆表示，前總統蔡英文執政八年已經向美國買了8000億美元左右的軍火，這是國人心目中的另類保護費，按川普的說法還不夠，到底還要多少？

民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，任何國際關係，不能永遠只有單方面的給予，這樣的關係不會可長可久，面對美國總統大選後可能產生的重大變局，「請問賴清德政府的對策主張，到底是什麼？」