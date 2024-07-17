川普爭取小甘迺迪支持 與他談疫苗陰謀論通話卻外洩

被外洩的電話談中，準共和黨總統候選人川普要拉攏獨立候選人小羅勃．甘迺迪(圖)的支持。(美聯社)

根據14日發布在社群媒體上的洩露通話錄影，共和黨總統候選人川普 與小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)通話，建議這位獨立總統候選人，可以做點什麼來支持川普的競選活動。

影片中可以聽到，川普透過免持電話說道：「我希望你能做點什麼，我認為這對你來說是大有好處且很重要的。」川普在這裡這顯然指的是2024年11月的總統大選。

「我們會贏的，」川普說，而甘迺迪回應說：「是的。」

「我們大幅領先那個人，」川普補充說道，直指民主黨現任總統拜登 。

甘迺迪的支持者涵蓋各個政黨派別，從自由派到保守派再到獨立人士都有；有些民調甚至顯示，他還吸引了一些川普和拜登的選民。

川普在電話中同時也談到了他13日遭暗殺的事件，聲稱擊中他耳朵的子彈「感覺像是個巨大的…像是世界上最大的蚊子。」並表示自企圖暗殺事件後，拜登打電話給他的感覺「其實很不錯。」

川普與甘迺迪的通話同時還討論到了疫苗 議題，呼應了甘迺迪早期對疫苗看法。甘迺迪多年來一直在散布關於疫苗的錯誤訊息。

「當你給嬰兒施打像是包含了38種不同疫苗的疫苗，那感覺像是給馬用的疫苗，而不是針對只有10磅或20磅重的嬰兒…接著你就會看到嬰兒突然開始出現明顯的變化，」川普說，「然後你聽說這不會有影響，是吧？但我們很久以前就討論過這個問題了。」

甘迺迪在這段通話於社群媒體上曝光後，在16日上社群媒體X貼文向川普道歉，表示兩人通話被錄音是他的疏失：「當川普總統打電話給我時，我剛好在與自家的攝影師錄影中。我應該要求攝影師馬上停止錄影的。我對這影片被發布感到非常羞愧。」

紐約時報報導，據原始消息的螢幕截屏和一位知情人士透露，這支視頻最初由甘迺迪的長子鮑比·甘迺迪三世，在16日凌晨上網，然後迅速刪除。小甘迺迪批評川普的副總統人選，並表示他想揭露川普對疫苗接種的「真實看法」。

而甘迺迪在15日才剛於X上發布要與川普會面的消息：「我們主要的話題會是國家團結，我希望也能就此議題與民主黨領導人會面討論。不，我不會退出競選。」

民主黨認為，角逐自家總統提名不成而宣布獨立競選的甘迺迪，是11月大選的「攪局者」，會吸走拜登的選票，反而是在幫助川普重新入主白宮。