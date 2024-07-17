「美為什麼要保衛台灣？」川普認台應付費：他們搶走晶片生意

川普6月底接受彭博專訪時，對保護台灣顯得興趣缺缺，還稱台灣把我們所有的晶片生意搶走。圖為15日他在槍擊後出席共和黨全代會。(路透)

前總統川普 接受「彭博」(Bloomberg)商業周刊專訪表示，「台灣把我們所有的晶片生意搶走。」川普說，「我們有多蠢啊。他們（台灣）拿了我們所有的晶片生意，他們馬上變有錢了。」彭博分析表示，美國保護台灣，川普要台灣付錢。

「我不認為這跟買保險有什麼兩樣。」川普連用兩個「為什麼」說，「為什麼我們要這樣做（保衛台灣）？」

護9500英里外小島 很困難

在回答美國是否承諾保衛台灣不受中國侵略時，川普表明，兩黨最近都支持台灣，但他對於對抗中國侵台頂多只是冷淡(lukewarm)。彭博指川普的懷疑論源自經濟因素。

川普的另一個質疑來自，他認為要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上來說就是很困難。他說，「台灣遠在9500英里遠的地方，距離中國僅68英里。」

放棄對台承諾 外交巨大轉變

報導指出，放棄對台承諾象徵著美國外交政策的巨大轉變，意義堪比停止對烏克蘭的援助，但川普似乎準備從根本上改變關係背後的條件。

彭博採訪團隊是在6月底到海湖莊園訪問川普，當時還沒發生槍擊案；共和黨今年發布的2024年黨綱也是44年來首次沒有提到台灣。

對美制裁俄羅斯 態度也冷淡

彭博16日報導，川普對美方耗費心力保護台灣不受中國侵略，以及制裁普亭 侵略烏克蘭等政策，態度冷淡。

川普說，「我不喜歡制裁」，他舉麥金利(William McKinley)為例說道，麥金利在20 世紀伊始的總統任內透過關稅擴大國庫收入，避免徵收聯邦所得稅，卻從未獲得他應得的讚譽。

川普對外交政策的交易理念，以及他渴望「贏得」每項協議，可能影響全世界，甚至破壞美國的盟誼。

不禁TikTok 讓鮑爾 做到期滿

川普還在專訪中表示，若勝選將允許聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)做到任期結束的2026年5月，企業稅條降至15%，會提高對中國關稅，但也不再禁止短影音平台「抖音」國際版「TikTok」，並考慮讓摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)董事長兼執行長戴蒙(Jamie Dimon)擔任財政部長。

川普說，「川普經濟學」(Trumponomics)等於「低利率和低稅收」，這是「做好工作並將產業帶回我國的龐大動力」。