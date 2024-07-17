川普遇襲第一時間喊支持 馬斯克計畫每月再金援4500萬

特斯拉執行長馬斯克(右)清楚表明支持共和黨總統提名人川普。（美聯社）

科技巨頭、特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)清楚表明支持共和黨總統提名人川普 ，知情人士透露，他計畫承諾每月向一個新成立的挺川政治行動委員會捐款4500萬元。

這個名為「美國政治行動委員會」(America PAC)的挺川組織，剛於6月才成立，它的支持者可謂眾星雲集，包括軟件服務巨頭帕蘭泰爾技術公司(alantir Technologies)聯合創始人朗斯代爾(Joe Lonsdale)、加密貨幣大享文克萊斯孿生兄弟(Winklevoss twins)、前美國駐加拿大大使凯莉‧克拉夫特 (Kelly Craft)及夫婿喬‧克拉夫特(Joe Craft)，他是媒炭集團Alliance Resource Partners 的執行長。現在加入馬斯克的陣營，可謂如虎添翼。

知情人士說，設立這個行動委員會，是有鑑於民主黨歷來有非常強勁的投票動員能力，而且拜登 陣營已在搖擺州投入大量資源，因此決定反擊，全力爭取搖擺州選民。

對於傳出馬斯克成為大金主，他先是在X平台發布了一個幽默的表情包作為回應，並附上「FAKE GNUS」(假新聞)作為標題，正當公眾認為這是假新聞時，他隨後在回覆貼文說「是的」、「馬斯克已從歐巴馬選民變成承諾捐出 1.8億元來助選DJT(川普科技媒體集團)」。

擁有2500億元身家的世界首富馬斯克今年3月在推特表示，他不打算向川普或拜登的競選活動捐款，但近幾個月來，他與川普的關係愈來愈密切。有消息指川普最終選擇范斯(J.D. Vance)作為競選搭檔，馬斯克也是幕後推手之一。

在川普遭槍擊後，他即時在X平台上貼文，「我完全支持川普總統，希望他能迅速康復」，並將之與老羅斯福總統(Theodore Roosevelt)相提並論。

彭博社早前曾經報導過馬斯克豪捐America PAC，但當時未悉金額。