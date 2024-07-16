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川普右耳包紗布 連2晚現身共和黨全代會

編譯徐榆涵／即時報導
川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場，右耳依舊包著紗布。(路透)
川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場，右耳依舊包著紗布。(路透)

前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場，右耳依舊包著紗布，進入VIP區觀看其他共和黨人發言。曾經角逐共和黨提名的海理（Nikki Haley）16日表示，「首先我要說清楚一件事，我強力支持川普」。

BBC報導，海理5月曾表示，將投票給川普，但並未完全支持他，令許多川粉不埋單。海理16日上台受到掌聲噓聲交錯後表示，「你們不必百分百同意川普才把票投給他，我也並非每一次都同意川普，但我們的共識多過分歧，一致同意保持美國強大，一致同意持續維護美國安全」。

海理說，「我來這裡是因為我們有一個國家需要拯救」，稱美國的分裂太嚴重了，且沒有哪位總統能獨自解決所有問題，必須共同努力。

此外，海理還在演說中談及外交政策、移民和犯罪問題等，並嚴厲抨擊總統拜登和副總統賀錦麗。

在海理發言結束之後，也曾角逐共和黨初選的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）接著上台，並受到底下群眾熱烈歡迎，他讚揚川普的邊境與經濟政策，接著批評拜登，稱美國不能再承受拜登執政4年。

德桑提斯說，「身為公民、丈夫與父親，我對現任美國總統缺乏履行職責的能力感到震驚。讓我們把拜登送回他的地下室，讓我們把川普送回白宮。」並在演說結束時喊話美國需要「戰鬥、戰鬥、戰鬥」。自從川普遇刺後，「戰鬥」一詞已成為共和黨人口號。

川普 共和黨 拜登

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