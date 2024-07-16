共和黨初選落敗者全代會演說 團結力挺川普

海理(圖)在全代會演講中表示堅定支持川普。(美聯社)

共和黨 全國代表大會16日晚進入第二天議程，共和黨此次總統提名初選的落敗者，團結力挺前總統川普 。

美國駐聯合國前大使妮姬‧海理(Nikki Haley)在16日的演講中表示，川普「有我堅定的支持」。

海理角逐初選期間，經常批評川普，稱他不適任公職，並自視為更年輕、有序的替代人選。

不過，初選落敗後，海理自稱已接受川普「以團結之名」發表演說的邀請，並予以「強烈支持」。

但海理不諱言承認她仍與川普看法分歧，她告訴觀眾：「你們不必100%同意川普，才能投給他」。

不只海理，川普當天邀請眾多在初選中拜給他的對手出席演說。佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)接續海理發表演說，也獲得觀眾熱烈迴響。

德桑提斯強調，他「反對任何背離美國價值觀的移民 」，並以川普13日在賓州遇刺後，右耳流血仍振臂疾呼「戰鬥」的說法，為演講作結，呼籲選民「戰鬥、戰鬥、戰鬥」。

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)則在聚焦犯罪和移民議題的夜晚，譴責無證移民「簡直入侵」美國；印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則告訴觀眾，川普將兌現「封鎖邊境」的承諾。