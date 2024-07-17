川普交易大張旗鼓 道瓊工業指數再創新高

前總統川普 在遇襲後被看好勝選機率提高，所謂的「川普交易(Trump Trade)」重新成為投資 人關注的焦點，美股三大指數16日收漲，道瓊工業指數更大漲742點，再創歷史收盤新高；其中「川普概念股」成為焦點，包括特斯拉 、槍械股、加密貨幣相關股紛紛走揚，而前一天大漲的川普媒體股則因投資人獲利了結而下跌。

「川普交易」意指根據川普的政見及其政治傾向進行的投資策略，川普上次參選就引發相關效應，如今隨著川普可能再次當選，這樣的投資概念再度引發關注。

川普這次選舉政見以加徵關稅和減稅為主軸，由於減稅措施恐導致美國財政惡化，美國十年期公債殖利率從上周五的44.187%攀升至4.231%。此外，川普擁有的社群平台Truth Social母公司川普媒體科技集團15日股價大漲31%，不過，16日收盤跌9.3%，回吐部分漲幅。

特斯拉股價在15日上漲1.8%後，16日再漲1.5%，過去一個月該公司股價累計上漲逾40%。特斯拉執行長馬斯克最近和川普結盟，他在這次的槍擊事件後表態支持川普，並計畫每月捐款川普競選陣營4500萬元。至於比特幣也飆升至6萬3000美元以上，Coinbase Global等加密幣相關類股也表現良好。

川普勝選機率升高也提振石油生產商和民營監獄。槍械股飆漲，唯一一家大型上市槍支製造商Smith&Wesson上漲11%，16日平盤；子彈製造商Ammo 在15日上漲15%以後，16日微幅波動。相形之下，由於川普勝選後可能打壓美國再生能源補貼，導致太陽能股下跌。而近來大漲的輝達(NVIDIA)和微軟等超大型成長股則表現疲軟。