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瑞銀：若川普當選 美徵60%關稅 中國經濟成長減半

記者陳宥菘／綜合報導
川普(左)曾說，若當選將考慮對中國商品徵60%關稅。圖為2019年日本大阪G20峰會與習近平會晤。(路透)
川普(左)曾說，若當選將考慮對中國商品徵60%關稅。圖為2019年日本大阪G20峰會與習近平會晤。(路透)

前總統川普在經歷槍擊事件後，聲勢如日中天，市場已在評估川普當選後對美中經貿的影響，尤其川普年初曾揚言，若當選將考慮對中國進口商品徵收60%關稅，恐成美中經貿最大灰犀牛。根據瑞銀集團最新研究顯示，若上述情況發生，將導致中國經濟成長率減半以上，凸顯川普重新入主白宮對北京構成的風險。

根據中國國家統計局15日發布，今年上半年(前二季度平均)中國國內生產毛額(GDP)成長率為5%。按照瑞銀的研究，意味著中國未來GDP成長率可能會下降二點五個百分點，對中國經濟甚至全球經濟都會是重大衝擊。

彭博報導，瑞銀集團研究報告是基於以下假設，即在美國對中國進口商品徵收60%的關稅後，部分貿易透過第三國轉移，中國不會報復，其他國家也不會跟隨美國一起對中國產品加徵關稅。

瑞銀報告研判，對經濟成長的拖累中，一半將來自出口下滑，其餘則來自消費和投資所受到的打擊。瑞銀首席中國經濟學家汪濤等人表示，隨著時間推移，透過經由其他經濟體更多的出口和生產，有助於減少美國關稅上漲的影響，但其他國家也存在提高對中國進口產品關稅的風險。

出口是中國經濟今年強勁的成長動力，迄今為止淨出口占經濟擴張的14%，上個月中國的貿易順差升至創紀錄的990億5000萬美元，卻也引發貿易夥伴的警惕，愈來愈多國家擔心中國的出口會取代自身的產能，迫使工廠關閉，損害經濟成長，因而考慮徵收關稅或採取措施應對。

瑞銀預估中國明年經濟成長率為4.6%，2026年為4.2%。儘管北京當局推出一些刺激政策，以反制任何關稅造成的影響，但未來兩年的經濟成長率也可能比預估值還低。

至於中國如何因應，瑞銀報告稱，中國政府可能採取財政措施和寬鬆的貨幣政策，來減輕關稅大幅上調的影響，相關資金可能來自特別國債的發行。有經濟學家研判，中國央行可能會使人民幣貶值5%至10%。

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