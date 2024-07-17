范斯促專注對抗中國 盡速結束俄烏戰爭

前總統川普挑選的副手范斯，中國是美國的「最大威脅」，華府繼續支持烏克蘭與俄國交戰就「完全分心」，沒把心力專注於對抗中國。(路透)

前總統川普 挑選的副手范斯(J.D. Vance)日前受訪表示，美國應盡速結束俄烏戰爭，專注於真正問題即中國；范斯另表示，2016年自己受媒體誤導，認為川普是對民主制度的威脅，但後來川普的表現「改變了我的觀點」，發現拜登 總統才想扭曲法律及秩序。

「財星」(Fortune)雜誌16日報導，范斯接受福斯新聞網(Fox News)專訪時表示，中國才是美國的「最大威脅」，華府繼續支持烏克蘭與俄國交戰就「完全分心」，沒把心力專注於對抗中國。

范斯2021年競選聯邦參議員時，譴責中國造成美國就業 機會流失，今年5月則表示，要把就業帶回美國，保護美國產業「不受一切競爭」損害。另外，他公開支持川普的呼籲，對中國進口商品調升關稅。

今年慕尼黑安全會議上，范斯主張美軍一切精力不應專注於歐洲，而應改放在東亞，東亞才是接下來數十年美國外交政策的焦點；他表示，美國把愛國者飛彈送去烏克蘭，卻犧牲了台灣。

范斯2023年4月還表示，他大致支持武裝台灣地區，原因在他認為中國入侵台灣，會對美國造成負面打擊，因為台灣在半導體產業扮演重大角色。

范斯指出，台灣若落入中國手中，美國會陷入大蕭條，因此必須阻止發生那種事。但他也批評台灣控制晶片部門，「台灣人控制美國資訊科技產業，原因在我們允許台灣生產我國一切電腦晶片」。

范斯承認，2016年總統選舉時，自己受到「媒體謊言及扭曲」影響，誤以為川普是對美國民主制度的威脅，但看到川普擔任總統的表現，已改變自己的心思。

范斯接下來改口批評拜登總統，說是拜登才想把政敵下獄，削弱美國的法律與秩序；川普任總統時表現很好；他認為改變自己2016年看法是好事，自己誤會過川普，要承認自己犯了錯。

范斯表示，川普打電話跟他講，他們必須拯救美國，而川普認為范斯能以最佳方式幫到他，協助他治國、勝選，在中西部各州如賓州、密西根等助一臂之力。