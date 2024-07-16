拜登搶黑人選票誓言全力以赴 再批川普執政紀錄

美國總統拜登16日發表前總統川普遇刺後的首場政治演說，誓言全力以赴。(美聯社)

美國總統拜登 16日發表前總統川普 遇刺後的首場政治演說，他向黑人 選民承諾他將全力以赴，尋求連任，並抨擊川普的執政紀錄。

路透報導，拜登在拉斯維加斯舉行的全國有色人種協進會（NAACP）年度大會上發表談話時，受到支持者高喊「再四年」的口號歡迎。這是黑人選民的一場重要聚會。

拜登表示，他很慶幸川普的傷勢不嚴重。但拜登從多個方面嚴厲批評川普，包括川普在疫情期間對經濟的處理。

拜登說，「我再說一次，因為川普在這件事上撒了謊，在拜登-賀錦麗政府的領導下，黑人失業率創下歷史新低。」

拜登斥責川普最初聲稱前總統歐巴馬不是美國公民，以及川普在6月27日與拜登辯論中有關「黑人工作」的言論。

拜登說：「我會全力以赴。」

川普13日遇刺後，促使拜登競選團隊撤下電視廣告，取消對他的口頭攻擊，轉而把重點放在團結的訊息上。拜登說：「我們的政治變得太激烈了。」

拜登競選團隊先前的策略是聚焦於嚴厲批評川普，稱他對美國民主構成威脅，並強調他不承認自己在2020年大選中落敗與犯下重罪。

如今，拜登正試圖調整出一種不那麼咄咄逼人的訊息，但仍然對兩人進行鮮明對比。

全國有色人種協進會是美國歷史最悠久、規模最大的民權組織，也是民主黨的重要票倉。儘管2020年黑人選民大量支持拜登，但民調顯示，本屆選舉，該族群對他的支持正在減弱。