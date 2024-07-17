川普、范斯周六密西根造勢「川范配」聯名T恤引發搶購熱潮

川普（左）與范斯（右）預定周末首次同往密州造勢，特勤局也將提高維安的規格。圖為二人15日在共和黨全代會上打招呼。（路透）

前總統川普 15日提名聯邦參議員范斯（J.D. Vance）出任副手，共和黨 16日宣布兩人20日將在密西根大湍城（Grand Rapids）發表競選演說，這也將是兩人在接受共和黨提名後，首度聯合造勢。

根據規畫，川普與范斯將在大湍城的體育館Van Andel Arena，時間為周六傍晚，而賓州槍擊案也是在周六，不過，這次的造勢場地為室內場館。

范斯預計17日晚間接受共和黨提名，成為副總統候選人，並發表接受提名演說；川普本人壓軸，18日晚間接受共和黨提名，發表演說。

共和黨全代會進入第二天，川普首日提名范斯為副手後，官方商店立即推出川普與范斯聯名的T恤、貼紙和胸章，引發搶購熱潮，胸章已斷貨，工作人員向顧客保證，明天就會有新貨到。

川普提名范斯確定，川范配的戰袍也立即上架。（特派記者張文馨／攝影）

此外，川普與范斯的維安持續成為外界關注焦點，紐約時報 報導，范斯攜妻子和兩個孩子16日上午在密爾瓦基的街道散步，被民眾目擊，當時有兩輛緩慢移動的大型休旅車，以及9位維安人員隨行保護。

共和黨16日第二天的全國大會主題主打安全，排定美國前駐合國大使海理演講，海理則是黨內與川普在初選競爭到最後一刻的參選人，也已公開聲明她的票會投川普。