我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國6月零售銷售普遍轉強 消費支出維持強韌

誤寫華人刺殺川普 華社總動員要求紐約郵報登文道歉

欽點范斯為搭檔 美媒：「這一點」符合川普從政以來風格

編譯周辰陽／即時報導
共和黨籍前總統兼總統候選人川普（左），聯邦參議員兼副總統候選人范斯15日聯袂出席共和黨全國代表大會。（路透）
共和黨籍前總統兼總統候選人川普（左），聯邦參議員兼副總統候選人范斯15日聯袂出席共和黨全國代表大會。（路透）

前總統、共和黨總統提名人川普15日宣布，挑選聯邦參議員范斯（J.D. Vance，前譯萬斯）為競選搭檔。今日美國報指出，有一個不言可喻的原因可能解釋了范斯為何脫穎而出，那就是「范斯」是一個單音節姓氏。

川普對簡短、強勁言詞的愛好是眾所周知，選擇范斯當副總統提名人就正好符合這個模式，「川普-范斯」有著動聽易記的語氣，更讓川普的選擇可能是有意為之。

報導指出，自從政以來，川普更喜歡單音節的名字，將此視為有力、清晰與強硬。2016年挑選潘斯（Mike Pence）為副總統時，此一偏好就很明顯。

報導指出，此次登上報派最終名單的人選中，如北達科他州長柏根（"Doug" Burgum）與南卡羅來納州聯邦參議員史考特（"Tim" Scott）等人，雖然具備了政治實力，但名字就沒有過關。

川普用字簡練的偏好同時擴大到日常用語，演講充滿了簡單的單音節字彙。2018年的一項分析顯示，川普以胡佛之後歷任總統的最低年級水平交流；在佛萊士-金凱德年級水平中，具有4年級中段的程度。

跟前任總統相比，川普使用的詞彙跟文法都要簡單得多，這種簡單性可能具有戰略用意；直截了當的語言讓他的訊息節觸到廣大的受眾，簡短有力的用字讓許多人產生共鳴，穿越干擾，釘在支持者腦中，像 「戰鬥」（fight）、「圍牆」（wall）和「工作」（jobs）等詞都是演講時的主打內容，展示了直接的風格。

此外，川普會用雙音節綽號替政治對手貼標籤，像是「瞌睡」（Sleepy）拜登或「騙子」（Crooked）柯林頓等。

今日美國報指出，「范斯」就跟川普自己的姓氏一樣簡潔，選他當搭檔完全符合前述精神。在川普世界裡，簡潔等於力量，對競選搭檔的揀選反映了這個信念。「川普-范斯」不只是候選人名單，還可以是一分聲明，證明在美國政壇，簡短強勁的詞彙有著持久的力量。

川普 參議員 南卡羅來納州

上一則

范斯：川普將迅速結束俄烏戰爭 以便專注「最大威脅」中國

延伸閱讀

范斯：川普將迅速結束俄烏戰爭 以便專注「最大威脅」中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰爭 以便專注「最大威脅」中國
范斯成川普副手 中讀者稱其著作是川普勝利密碼

范斯成川普副手 中讀者稱其著作是川普勝利密碼
「川普交易」發威 川普媒體公司股票單日飆漲逾30%

「川普交易」發威 川普媒體公司股票單日飆漲逾30%
川普副手 39歲參議員范斯出線：出身鐵鏽帶 「他將造福勞工」

川普副手 39歲參議員范斯出線：出身鐵鏽帶 「他將造福勞工」

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了