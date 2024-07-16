范斯：川普將迅速結束俄烏戰爭 以便專注「最大威脅」中國

共和黨副共和黨總統提名人、俄亥俄州聯邦參議員范斯15日出席共和黨全國代表大會。 （路透）

美國前總統、共和黨 總統提名人川普 在共和黨全國代表大會第一天宣布，挑選俄亥俄州 聯邦參議員范斯（J.D. Vance，前譯萬斯）為競選搭檔。范斯隨後以副總統提名人身分接受首場電視訪問，將中國打成了美國的最大威脅。

彭博資訊報導，范斯並非首度抨擊中國，他之前就呼籲對中貨課徵「廣泛基礎的關稅」，並倡導把美國製造業帶回國內，以減少對北京的依賴。

范斯獲川普欽點為搭檔當晚接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）的訪問。當問及俄烏戰爭時，范斯稱川普將跟莫斯科和基輔談判，「為這件事帶來迅速的結束，以便美國可以專注於真正的問題，也就是中國」。

范斯告訴漢尼提，北京「是對我國的最大威脅，而我們的注意力完全從這件事轉開了」。

Politico則報導，范斯也藉著這個場合，為過去曾批評川普是「白癡」跟「美國希特勒」等言論認錯。他告訴漢尼提，不會逃避這段過往，「2016年時，我對川普當然感到懷疑，但川普總統是一位偉大的總統，他改變了我的想法。我認為，他改變了很多美國人的想法」。

范斯把自己對川普看法改變轉化為賣點，「再說一次，能夠承認自己錯了真的很重要。我相信，我可以向美國人民提出一個充分的理由，也就是回到2016年，我們可能對這位總統感到懷疑。我們已經看到了結果，現在誰還能有所懷疑？」