川普威州聲勢升 福斯電視台：支持者被他帶血舉拳感動

川普兒子艾瑞克川普(左二)代表共和黨宣布全黨提名川普出馬代表共和黨參選總統。由左至右為：蒂芙妮川普、艾瑞克川普、賴拉川普、小唐納川普。（美聯社）

八年來首次全面規模的共和黨 全國代表大會在搖擺州威斯康辛登場，帶動川普 和共和黨在該州聲勢提升，同時福斯電視台主持人訪問選民發現，川普遇刺後臉帶血跡還舉拳高喊奮鬥，讓支持者深受感動，認為本屆全代會勢必會以「巨大情感力量」支持川普。

根據華爾街日報(WSJ)報導，共和黨人15日起聚集密爾瓦基(Milwaukee)參加八年來第一次全代會，目的就是趁機拉抬川普聲勢，因為過去六次總統大選，其中四次兩黨候選人支持率差距不到一個百分點。

報導指出，川普遇刺案對年底大選影響，目前無法具體評估，但是川普大難不死的英勇形象，相對於拜登 慘不忍睹的辯論表現，即使選情出現些微變化，也足以對大選產生決定性作用。

由「美國樂齡會」(AARP)贊助，在首場辯論後針對威州選民進行的民調結果發現，川普以50%比45%領先拜登，一反之前多數民調顯示雙方支持度不相上下，顯示川普威州看漲並逐漸甩開拜登。

福斯新聞(Fox News)黃金時段播報共和黨全代會現況，安排王牌主播拜爾(Bret Baier)與女主播瑪莎·麥卡勒姆(Martha MacCallum)共同主持，後者15日接受國會山莊報(The Hill)採訪時強調，川普遇刺大難不死，對於拉抬他在共和黨全代會的聲勢，更是如虎添翼；她說：「川普遇刺後，其身後湧現一股強大的情感投射力量，今早我和部分選民交談後，他們也非常認同。」並透露威州許多選民都被川普遇刺後，臉上帶著血跡仍高舉拳頭的一幕深受感動。

當被問及有關川普是否會藉由刺殺未遂案，刻意淡化兩黨激烈鬥爭的事實，麥卡勒姆認為：「當你距離死亡僅一線之隔時，絕對會有影響。」

根據報導，川普大難不死後，重新修改共和黨全代會的演說內容，將重點放在全民團結，而非像過去一樣全力抨擊拜登、民主黨人與媒體。