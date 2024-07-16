范斯昔批川普「文化海洛因」 今緊密結盟蛻變副手

共和黨參議員范斯（右）在短短兩年內竄升到川普（右）核心，甚至被選為川普副手，充滿了故事性。（路透）

前總統川普 在共和黨 全國代表大會首日，透過社群平台真實社群(Truth Social)宣布副手將是俄亥俄州聯邦參議員 范斯(J.D. Vance，前譯萬斯)，讚賞其教育背景和商業經驗。雖然范斯現在是川普的忠實盟友，但八年前他曾是最大力批評川普的人之一，近年才逐漸調整路線，與川普緊密結盟。

華盛頓郵報報導，如果川普當選，39歲的范斯將成為史上最年輕的副總統之一。他2016年出版的的暢銷回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)描述成長過程中家庭深陷毒癮和貧困，如何從底層白人逆流而上的故事，預計能幫川普鞏固白人工人階級選民，特別是上中西部(Upper Midwest)地區。

但2016年時，范斯多次尖銳批評川普，當時正值川普首次競選、選戰如火如荼的時刻。2016年7月，他在雜誌「大西洋」(The Atlantic's)的一篇社論形容「川普是大眾的文化海洛因(cultural heroin)」，他讓某些人心情很好但無法解決他們的問題。隔一個月，范斯又在紐約時報發表題為「為何川普的反戰訊息與美國白人共鳴」的專欄，宣稱川普「不夠格進白宮」。

范斯2016年出版回憶錄「絕望者之歌」，各界紛紛用來解釋美國鐵鏽帶的「川普現象」。（美聯社）

同年范斯還給他在耶魯大學法學院的室友麥克勞林(Josh McLaurin)發了一則訊息，稱「他一直在想川普不會那麼爛，頂多跟尼克森(Richard M. Nixon)一樣是個憤世嫉俗的混蛋；或川普會是美國版的希特勒。」現任喬治亞州州議員、民主黨籍的麥克勞林表示，光就2016年他跟范斯的談話來看，作夢也沒想到范斯現在會是最支持川普的人之一。

范斯2020年競選參議員時表示他後悔批評川普，最終獲川普背書並拿到初選勝利，2022年贏得了參議院席位。他隨著黨內主流走向更加民粹主義的方向，擁護川普的「美國優先」政策，其他議題也與川普同聲同氣，如強烈批評美國軍援烏克蘭，墮胎權上也說共和黨人需要找到中間立場。

由於范斯的立場轉變，批評者認為他背叛了他的出身與價值；但在被川普欽定為副手後，相較共和黨其他競爭者，范斯的政途卻是後發先至。