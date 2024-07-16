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川普公布副手前2天才面談 范斯積極經營與小唐納關係

編譯莊瑞萌／綜合報導
范斯身為美國中西部鐵鏽區的代表，貧困白人出身，一路奮鬥讀到耶魯畢業，加上妻子是印度裔，都與川普具有互補條件。（路透）
范斯身為美國中西部鐵鏽區的代表，貧困白人出身，一路奮鬥讀到耶魯畢業，加上妻子是印度裔，都與川普具有互補條件。（路透）

39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance，前譯萬斯)被川普相中成為本次大選副總統人選，知情人士表示，范斯應付媒體的能力以及其外型，加上背後曾努力為川普募款且過程中獲得川普兒子的力挺，都有助於范斯出線。

Politico報導，就在川普宣布競選搭檔前兩天，范斯搭乘房地產開發商威科夫(Steve Witkoff)的私人客機前往川普佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)，在這場私人聚會上，讓川普更加確定范斯就是那位副手人選。知情人士透露，雖然川普稍早也曾與北達科他州長柏根(Doug Burgum)以及佛州參議員盧比歐(Marco Rubio)會面並提及擔任副總統可能性，但川普對於范斯的印象更為深刻。

范斯2016年寫出「絕望者之歌」一鳴驚人，繼而踏入政壇，現在更有機會進攻副總統之...
范斯2016年寫出「絕望者之歌」一鳴驚人，繼而踏入政壇，現在更有機會進攻副總統之職。（美聯社）

根據川普與范斯友人透露，兩人的關係始於2021年，當時范斯正競選參議員。范斯在贏得川普支持的整個過程中，關鍵點包括積極經營與川普兒子小唐納·川普(Donald Trump Jr.)的關係、川普訪問俄亥俄州的東巴勒斯坦一趟關鍵行程，以及范斯努力克服來自主要共和黨金主等人的反對。范斯及其顧問團隊還曾設法試圖說服川普，范斯既能為其總統競選籌募資金，又能在電視上為川普辯護。

2021年參院選舉時，范斯已堅定站在川普陣營一方。2021年春天，透過科技億萬富翁同時是范斯盟友的泰爾(Peter Thiel)牽線，川普與范斯兩人會面，當時泰爾與小唐納也在場。席間范斯強調了他與川普共有的民粹主義觀點，在接下來的幾個月，范斯與川普口徑立場一致並建立與小唐納的關係。同一時間，川普則向好友透露，他對范斯印象深刻，肯定他的辯論表現、外型、甚至高爾夫揮桿等方面。注重形象的川普還認為范斯相當上相，更是一位強而有力的溝通者。

范斯在俄亥俄州的老家現已有新的住戶，門前草坪裝飾著2024字樣，家鄉也以他為榮。...
范斯在俄亥俄州的老家現已有新的住戶，門前草坪裝飾著2024字樣，家鄉也以他為榮。（美聯社）

之後范斯對於川普的支持更讓川普銘記在心。初選結束後隔天，當時許多共和黨人對支持川普出任總統與否仍抱持觀望，范斯競選團隊第一時間便向川普表達，如果川普參選2024年總統，俄亥俄州的共和黨人渴望支持他復出，並會盡其所能提供幫助。

川普也注意到范斯的支持以及他在電視上的精采表現。翌月，當范斯協助川普前往俄亥俄州東巴勒斯坦一列火車出軌事故現場勘災時，川普和他的兒子看完范斯受訪後直言，「這傢伙令人難以置信。」自此之後一直到整個總統初選期間，范斯成為了川普聯繫的常客，並且成為這位前總統的強烈擁護者。

影后艾美亞當斯擔任「絕望者之歌」電影的女主角。（美聯社）
影后艾美亞當斯擔任「絕望者之歌」電影的女主角。（美聯社）

川普 俄亥俄州 小唐納

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