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范斯太太是印度裔律師 曾任大法官書記官

編譯尤寶琪／綜合報導
范斯（左）的妻子烏莎·切洛庫里（右）是他在耶魯法學院的同學，具有印度裔背景，對於吸納少數族群具有加分作用。（路透）
范斯（左）的妻子烏莎·切洛庫里（右）是他在耶魯法學院的同學，具有印度裔背景，對於吸納少數族群具有加分作用。（路透）

隨著前總統川普宣布，挑中俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance，前譯萬斯)為副手，范斯的印裔美籍妻子烏莎．切洛庫里．范斯(Usha Chilukuri Vance)也隨之成為關注焦點。

烏莎．切洛庫里本身就是一位成就非凡的女性，是為受過常春藤盟校教育的訴訟律師，並曾為首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)的書記官。

烏莎．切洛庫里與范斯兩人是在耶魯大學法學院時相識，於法學院畢業後一年的2014年結婚，定居於辛辛那提(Cincinnati)；兩人育有三名子女，長子伊文布萊恩(Ewan Blaine)生於2017年，次子為維韋克(Vivek)，三女米拉貝爾(Mirabel)則誕生於2021年12月。

范斯近期曾被問到，如果他被任命為川普的副手，那他妻子是否準備好接受來自各界的目光焦點。

范斯告訴福斯新聞頻道(Fox News)節目「福斯與朋友們」(Fox & Friends)說：「我不知道是否有人能準備好接受這種審視；我想我們都覺得川普首次競選過程很驚人，與我們以前的經驗非常不同，但無疑是場冒險。」

烏莎．切洛庫里則告訴福斯，她現在並不希望改變生活中的任何事，但她相信並愛丈夫，所以他們會拭目以待看會發生什麼事。

印度移民第二代的烏莎．切洛庫里，成長於聖地牙哥(San Diego)的一個虔誠印度教家庭，父母分別是機械工程師和生物學家；高中畢業後，烏莎．切洛庫里離開加州前往耶魯大學主修歷史，隨後取得蓋茨劍橋獎學金(Gates Cambridge Scholarship)，以蓋茨學者(Gates Scholars)身分前往劍橋大學(University of Cambridge)深造。

在耶魯法學院時，烏莎．切洛庫里曾擔任「耶魯法學期刊」(Yale Law Journal)的編輯以及「耶魯法律與科技期刊」(Yale Journal of Law & Technology)的執行編輯。

烏莎．切洛庫里現在是Munger,Tolles & Olson律師事務所的律師，專注於複雜的民事訴訟和上訴。

耶魯大學 川普 印度

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