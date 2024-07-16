曾說「把川普放在靶心」 拜登承認比喻失當

拜登總統15日接受NBC主播霍爾特專訪。(取自NBC)

川普 遇刺末遂案13日發生後，拜登 總統15日接受國家廣播公司(NBC)專訪，原本打算宣示自己參選到底的決心，不過在發生川普遇刺案發後，拜登受訪時坦承，公開聲稱把川普當成靶心，確實是失言。

根據報導，競選團隊原本安排拜登接受NBC當家主播霍爾特(Lester Holt)專訪的目的，是向民主黨 人與支持者宣誓決不在壓力下退選並參選到底的決心。

不料專訪前兩天發生川普遇刺案，加上共和黨陣營紛紛責怪拜登與民主黨人助長選民對川普的敵意，導致暗殺案件發生。

因為計畫改不上變化，拜登受訪時不得不為自己曾經透過私人電話告訴金主，「把川普放在靶心的時候到了」一事，坦承失言。

儘管拜登自認使用「靶心」一詞是個錯誤，但也不忘刻意淡化外界批評並為自己辯護，強調「靶心」只是個比喻，川普才是暴力言論的始作俑者。

拜登指出：「我沒說瞄準線(crosshairs)，我是說靶心(bull's-eye)，意思是把重點放在他身上，關注他的所作所為、他所提出的政策、他辯論時說的謊話次數等，我不是那種會說我上任第一天就要變成獨裁者的人、我也不是那種會拒絕接受選舉結果的人，因為你不能只有在勝選時，才去愛你的國家。」

當被霍爾特問及暗殺未遂案發生後，對於自己任何可能無心造成攻擊特定人士的煽動言論，是否會進行自我反省的提問，拜登則強調，川普的言論根本無法讓人等閒視之：「當一個總統說出川普那樣的話，要如何真正討論民主？對於會威脅他人的言論，難道要沉默以對嗎？」

拜登還不客氣回嗆：「我沒有發表過這類言論，是我的對手發表這樣的言論。」嚴厲的語氣與川普遇刺案當時，公開呼籲國人政治言論降溫，共同努力停止將政治對手視為敵人的溫和立場截然不同。

影音來源：WRAL