法官認同川普密件案特檢是「違憲任命」 駁回起訴

法官甘農(圖)裁定駁回川普機密文件案的起訴，正值共和黨舉行全國代表大會之際，對川普陣營又是一個利多大好消息。（美聯社）

佛羅里達州聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)15日駁回針對前總統川普 的機密文件起訴，認同川普辯護提出的論述，即興訟的特別檢察官史密斯(Jack Smith)是由司法部 違憲任命，指聯邦法律未授權特檢史密斯起訴之權。這是川普近期第二宗司法勝利，他透過社群媒體貼文表示，「這只是第一步，其他三宗獵巫案件也應駁回」。

這項裁定對川普的重返總統之路是個大好消息。「密件門」官司指控川普卸任離開白宮後，故意帶走並保留國家機密資料，而且阻礙政府取回這些資料。

甘農在長達93頁的裁決中寫道，沒有任何法源「賦予司法部長廣泛的下級官員任命權，或賦予他任命具特別檢察官史密斯所擁有的那種起訴權的聯邦官員權利」。

甘農做出裁決數小時後，史密斯辦公室表示將提起上訴，稱甘農的決定與類似判例不符；美聯社分析，高等法院可能推翻甘農的決定。

史密斯的發言人卡爾(Peter Carr)表示：「駁回此案背離之前所有法院考量檢察長有權任命特檢議題的統一結論，司法部已授權特檢對法院命令提出上訴。」

就目前看來，川普在總統任內任命的甘農已讓這宗刑案畫下休止符，此案被公認為川普面臨的官司中最具威脅性的一案。

密件門案早在判決前便陷入僵局，且在11月大選前審理的可能性極低，如今距離大選投票只剩100多天，甘農的裁決可謂川普的重大政治與司法勝利。

川普接連在法院中取得勝利，今年5月的紐約封口費案審理中，特檢史密斯刑事起訴川普干預2020年選舉，川普辯稱身為總統擁有絕對豁免權。最高法院本月1日以6票對3票對「川普訴美國案」做出裁決，川普身為總統的「公務行為」享有某種程度的豁免權，但屬於一般平民的「私人行為」則無豁免權。

另在喬治亞州亞特蘭大提起的另一宗推翻2020年大選結果的案件中，則因地檢和她聘請特檢的私人情愫曝光而遭推遲審理。

川普15日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發出聲明表示，案件撤銷「只是第一步」，其他三宗「獵巫」案件也應被駁回。

川普寫道：「13日的可怕(刺殺)事件過後，當我們團結國家向前邁進，駁回佛州 的違法定罪應該只是第一步，隨後很快就會駁回所有獵巫迫害」。

川普譴責民主黨密謀反對他而興訟，聯邦、州與地方官員屢次否認。