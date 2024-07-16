川普副手 39歲參議員范斯出線：出身鐵鏽帶 「他將造福勞工」

川普15日宣布選擇參議員范斯為2024大選的副總統搭檔。15日晚間共和黨全代會正式開幕後，右耳受傷，包有紗巾的川普（左）與范斯（右）同時進場，接受黨代表的歡呼。(美聯社)

前總統川普 在共和黨 全國代表大會首日，即透過社群平台真實社群(Truth Social)公布挑選俄亥俄州 聯邦參議員范斯(J.D. Vance，前譯萬斯)擔任副手，兩人將搭檔競選2024年大選。

共和黨15日至18日在密爾瓦基市舉行全國黨代表大會，15日大會也委由川普的兒子艾瑞克．川普(Eric Trump)代為宣布共和黨決定提名川普代表該黨參選總統，川普與范斯的搭檔確定。

川普宣布參議員范斯擔任他的副總統候選人，范斯是出身自俄亥俄州鐵鏽區的貧困白人，靠自己奮鬥自耶魯畢業後擔任律師，獲川普背書當選參議員，與川普具有互補作用。（路透）

獲川普背書當選 從政僅2年

范斯現年39歲，從政經歷僅僅只有2年多，極具傳奇性和話題性，他從政契機與川普緊密相連。

2016年，也就是川普當選總統的那一年，耶魯大學畢業的范斯出版了他的暢銷回憶錄「絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生」(Hillbilly Elegy)，引起全國關注，立即成為紐約時報暢銷書排行榜第一名；2020年被朗霍華(Ron Howard)導演改編為電影版。

范斯出身美國的鐵鏽帶，他的回憶錄被視為解釋為何美國鐵鏽區選民支持川普的最深入剖析。在踏入政壇前，范斯是成功的律師和創投家，不過，范斯原本是站在川普的對立面，直到2021年獲得川普背書在俄亥俄州角逐黨內初選出線，代表共和黨角逐參議員，並一舉成功拿下席位；政治立場也由「川黑」變成「川粉」。

曾為陸戰隊員 金融領域成功

川普表示，他經過長考，認為最適任的副手人選是范斯；川普細數范斯學經歷，提到范斯曾為陸戰隊成員，其著作「絕望者之歌」讚許了勤奮的美國男男女女。

川普說，范斯在科技和金融領域相當成功，現在投入競選，將造福美國的勞工和農場主，以及持續捍衛美國憲法，與美軍站在一起；范斯會全力讓美國再偉大一次。

范斯與印裔美籍的妻子烏莎·切洛庫里(Usha Chilukuri)在念耶魯大學法學院時相識，兩人育有三名子女。

15日的共和黨全代會營造出大團結的氣氛，尤其在川普13日遭到暗殺大難不死，福斯新聞形容，全場充滿「巨大感情力量」，全力擁戴川普，氣勢如虹。

共和黨大會預計17日正式提名副總統候選人范斯，18日提名總統候選人川普，兩人再分別在大會上發表演說。這也是共和黨八年來首次舉行全國黨代表大會。15日的會上已先通過 2024年黨綱。

拜登諷范斯 立場前後矛盾