我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

中央社記密爾瓦基15日專電
共和黨全國代表大會15日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，現場啟動高級別維安措施，力求滴水不漏。(歐新社)
共和黨全國代表大會15日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，現場啟動高級別維安措施，力求滴水不漏。(歐新社)

川普獲得共和黨正式提名成為總統候選人前夕遭槍手攻擊，臉側濺血畫面震驚全球。共和黨全國代表大會15日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，聯邦、州和地方執法官員早已啟動高級別維安措施，力求滴水不漏。

約5萬人在這兩天湧入密爾瓦基（Milwaukee）市中心「第一服務廣場」（Fiserv Forum，下稱主會場），參加共和黨全國代表大會，在川普13日造勢濺血陰影下，從聯邦政府到密爾瓦基市警局不敢大意，以主會場為中心分別成立內、外圍主要、次要維安地區，南北向範圍約1英里。

主會場周圍處處可見荷槍實彈的特勤局（US Secret Service）人員、州警及警察人員，其他城市的警力支援外圍車輛出入檢查，一名來自俄亥俄州的州警對中央社表示，俄亥俄州州警約派百人，13日就進駐密爾瓦基待命。

全代會對外主要道路架起拒馬封閉，一般車輛進入前，必須開至特定地點由維安人員以反光鏡深入車底仔細檢查後才會放行。部分區域連攝影機都無法帶入，只能繞行。

密爾瓦基市長強生（Cavalier Johnson）15日於外媒記者會時提到，密爾瓦基市法律禁止帶罐頭、瓶罐等可以填充特定物品、當作投擲武器的容器進入共和黨全代會維安地點。

不過，根據威州法律，在特勤局維安區域外可攜帶槍支。強生說，槍支由州法管，就算市政府希望限期內禁止全市使用或攜帶槍支，「我們也無權這麼做」。

強生也留意到場外有抗議人士，已劃定專區，供示威民眾行使憲法第一修正案的「集會自由」權。此外，有抗議團體希望越過專區示威遊行。當地警察局過去幾天內一直與相關團體保持聯繫。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）日前報導，聯邦調查局、特勤局、密爾瓦基警局及當地威脅分析中心合寫的威脅評估報告已發送給執法官員，呼籲提高警覺。

報告指出，外界憂心全代會可能成為外國恐怖組織、本土暴力極端分子、國內暴力極端組織及槍手等的目標。因此，所有執法和安全機關都將在全代會期間加碼投入資源及部署。

CBS News指出，執法部門將共和黨及民主黨全代會視為優先維安的活動，兩者的重要性與超級盃（Super Bowl）及總統就職典禮等其他備受矚目的大型集會活動相同。

美國國土安全部將共和黨全代會列為「具有國家和/或國際重要性、需要大規模的聯邦跨機構支持的重大事件」（SEAR -1） 等級。特勤局為主要協調機構。

密爾瓦基市長強生也說，根據聯邦政府的定義，共和黨全代會列「國家特殊安全事件」，是更高級別的安全活動，並已以此規劃維安。即使日前發生川普遭暗殺未遂事件，也不會改變原先的維安計畫。

共和黨全代會為期4天，川普18日將壓軸發表接受提名的演說。

共和黨 川普 俄亥俄州

上一則

川普副手 39歲參議員范斯出線：出身鐵鏽帶 「他將造福勞工」

延伸閱讀

「有特定邪惡目標」 眾院議長強生：將力推全面抗中法案

「有特定邪惡目標」 眾院議長強生：將力推全面抗中法案
共和黨新黨綱外交篇幅少 44年來首未提台灣

共和黨新黨綱外交篇幅少 44年來首未提台灣
眾議長強生批民主黨軟弱 指川普才能讓敵人畏懼

眾議長強生批民主黨軟弱 指川普才能讓敵人畏懼
拜登祭出「最嚴」庇護禁令 強生批：作秀，早該這麼做了

拜登祭出「最嚴」庇護禁令 強生批：作秀，早該這麼做了

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁