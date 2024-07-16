共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

共和黨全國代表大會15日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，現場啟動高級別維安措施，力求滴水不漏。(歐新社)

川普 獲得共和黨 正式提名成為總統候選人前夕遭槍手攻擊，臉側濺血畫面震驚全球。共和黨全國代表大會15日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，聯邦、州和地方執法官員早已啟動高級別維安措施，力求滴水不漏。

約5萬人在這兩天湧入密爾瓦基（Milwaukee）市中心「第一服務廣場」（Fiserv Forum，下稱主會場），參加共和黨全國代表大會，在川普13日造勢濺血陰影下，從聯邦政府到密爾瓦基市警局不敢大意，以主會場為中心分別成立內、外圍主要、次要維安地區，南北向範圍約1英里。

主會場周圍處處可見荷槍實彈的特勤局（US Secret Service）人員、州警及警察人員，其他城市的警力支援外圍車輛出入檢查，一名來自俄亥俄州 的州警對中央社表示，俄亥俄州州警約派百人，13日就進駐密爾瓦基待命。

全代會對外主要道路架起拒馬封閉，一般車輛進入前，必須開至特定地點由維安人員以反光鏡深入車底仔細檢查後才會放行。部分區域連攝影機都無法帶入，只能繞行。

密爾瓦基市長強生（Cavalier Johnson）15日於外媒記者會時提到，密爾瓦基市法律禁止帶罐頭、瓶罐等可以填充特定物品、當作投擲武器的容器進入共和黨全代會維安地點。

不過，根據威州法律，在特勤局維安區域外可攜帶槍支。強生說，槍支由州法管，就算市政府希望限期內禁止全市使用或攜帶槍支，「我們也無權這麼做」。

強生也留意到場外有抗議人士，已劃定專區，供示威民眾行使憲法第一修正案的「集會自由」權。此外，有抗議團體希望越過專區示威遊行。當地警察局過去幾天內一直與相關團體保持聯繫。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）日前報導，聯邦調查局、特勤局、密爾瓦基警局及當地威脅分析中心合寫的威脅評估報告已發送給執法官員，呼籲提高警覺。

報告指出，外界憂心全代會可能成為外國恐怖組織、本土暴力極端分子、國內暴力極端組織及槍手等的目標。因此，所有執法和安全機關都將在全代會期間加碼投入資源及部署。

CBS News指出，執法部門將共和黨及民主黨全代會視為優先維安的活動，兩者的重要性與超級盃（Super Bowl）及總統就職典禮等其他備受矚目的大型集會活動相同。

美國國土安全部將共和黨全代會列為「具有國家和/或國際重要性、需要大規模的聯邦跨機構支持的重大事件」（SEAR -1） 等級。特勤局為主要協調機構。

密爾瓦基市長強生也說，根據聯邦政府的定義，共和黨全代會列「國家特殊安全事件」，是更高級別的安全活動，並已以此規劃維安。即使日前發生川普遭暗殺未遂事件，也不會改變原先的維安計畫。

共和黨全代會為期4天，川普18日將壓軸發表接受提名的演說。