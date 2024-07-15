范斯成為川普經濟加分王牌 從矽谷到工薪階層訴求一把罩

美國共和黨總統參選人川普（左）挑選俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance，右）擔任他的競選副手。(美聯社)

川普 挑選俄亥俄州 參議員范斯（J.D. Vance）成為他的2024年總統大選競選搭檔，可謂是挑選了一張經濟加分王牌：范斯出身貧困，能打動美國白人勞工階層的心，而他曾在創投界的歷練、擁有良好的商界人脈，又贏得了矽谷 投資人的盛讚。

馬斯克形容川普挑選范斯成為副手是「極佳的決定」，表示這樣的安排在他旗下社群媒體平台Ｘ上「迴盪著一片勝利聲音」；科技創投名人薩克斯（David Sacks），也在貼文中稱范斯「美國愛國者」。

另外在由億萬富豪提爾（Peter Thiel）資助的創投資本公司Founders Fund，合夥人阿斯帕魯霍夫（Delian Asparouhov）說他總結了他周圍許多人的看法，貼文表示：「是范斯。我們會在白宮有一位前科技創投家。寶貝，這是地表上最強的國家。」

矽谷科技界向來身處民主黨大票倉加州，根植於深深進步的加州。但近來不少科技大人物轉向共和黨立場的情況變得明顯，像是馬斯克、薩克斯、紅杉資本的合夥人馬奎爾（Sequoia Capital）都支持川普二進白宮並捐錢給他。

范斯也利用自己在商界人脈為川普籌資，包括在6月安排一場大型舊金山籌款活動。

范斯從耶魯法學院畢業後，在2016年成為提爾資助的創投公司Mithril資本管理公司負責人，2017年加入美國線上前董事長凱斯（Steve Case）資助的華盛頓創投公司Revolution，擔任聚焦新創公司的合夥人。在2019年，他搬回俄亥俄州成立創投公司Narya Capital，取名原由來自「魔戒」中的火之戒（Narya）。他的新創公司獲得提爾資助，其他重要投資人人包括Google前執行長施密特（Eric Schmidt）與馬克·安德森（Marc Andreessen）。

范斯與科技界的淵源，甚至令科技界中的前民主黨人士感到興奮。曾與范斯共事的創投公司Aloft VC創辦人邁凱勒（Crystal McKellar）表示 ：「他對矽谷有利，因為他是很棒的自由市場資本主義者，相信成長與創新，並且要消除阻礙成長的監管法規。

不過，其實范斯和矽谷的關係也有些複雜微妙。他在2022年競選參議員期間，曾批評大型科技公司占用太多資源並且影響政治。他主張說，他的背景有助於他挑戰「科技寡頭」。

另一方面，范斯也能夠吸引勞工階級的選票。范斯首度受到外界關注，是他在2016年出版了回憶錄《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》，書中描繪他在俄亥俄州貧困狀態下成長的經歷，這引發關於白人工薪階層所面臨挑戰的全國性討論。

范斯這本書描述了阿帕拉契山地區的貧困和社會困境。他批評傳統保守主義者認為更廣泛的經濟力量在這些問題中不起任何作用的看法，也嚴厲點出美國上層階級對其人民的精英主義看法和偏見。

范斯曾經痛批川普，說這位前總統「有毒」並指責他「將白人工薪階級帶向非常黑暗的地方」。不過范斯最終還是投身了川普的陣營。