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川普右耳蓋紗布亮相 全代會掀高潮

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人

川普右耳蓋紗布亮相 全代會掀高潮

記者張文馨／華盛頓即時報導
川普現身，現場支持者熱烈歡迎。(路透社)
川普現身，現場支持者熱烈歡迎。(路透社)

13日的賓州槍擊案後，美國前總統川普15日晚間現身共和黨全代會首日活動，他右耳覆蓋紗布，臉部看起來沒有傷痕，在天佑美國的歌聲中，川普緩緩走上舞台，接受支持者喝采，並接受稱讚，指川普面對槍擊案所展現的勇氣，將是下一任美國總統。

川普全程並未發表談話，他預計18日晚間接受共和黨提名並發表演說。

川普傍晚7時許離開下榻飯店，前往全代會會場；川普在晚間9時亮相，在場外準備進場前，全代會直播對準川普，立刻將川普的影像投射在大螢幕，引發現場支持者驚呼和掌聲，只見川普的右耳裹著紗布，身著常穿的西裝搭配紅色領帶。

在簡短與工作人員交談後，川普緩緩由舞台右側的會場入口進場，並走上舞台對支持者致意，與此同時，搭配的背景音樂為「天佑美國」；川普接著步下舞台，向福斯新聞網（Fox News）前王牌主播兼評論員卡爾森（Tucker Carlson）、長子小唐納（Donald John Trump Jr.）等人致意，期間川普妻子、前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）就身著白色洋裝站在附近。

美國前總統川普（左）16日出席於共和黨全國代表大會，身旁站著副手范斯（右）。(歐...
美國前總統川普（左）16日出席於共和黨全國代表大會，身旁站著副手范斯（右）。(歐新社)

在台上演唱的歌手說，「他（川普）今天在這裡展現勇氣，川普剛歷經一場針對他的襲擊，有人想殺死他，你無法擊倒這樣的一個男人，他擁有勇氣與力量，他將成為下一任美國總統」；聽到此處，梅蘭妮亞在胸前畫了個十字。

川普亮相為第一天的全代會掀起高潮，他在台下聆聽助講者激昂陳詞，不時露出微笑，並振臂回應。

川普亮相全代會，不時露出微笑。 (美聯社)
川普亮相全代會，不時露出微笑。 (美聯社)

川普 梅蘭妮亞 共和黨

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