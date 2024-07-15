川普遇刺競選變調 民主黨「換拜」聲浪頓失動力

川普遭槍擊，反而緩解了拜登(圖)遭黨內迫退的壓力。(歐新社)

前總統川普遭槍擊 事件，反而有助總統拜登 緩解了遭黨內迫退的壓力，「換拜」之聲突然變得無聲無息。

美國全國廣播公司新聞網(NBC News)15日報導，拜登迅速以總統身分發表全國電視講話，譴責暴力行為的同時，重申團結美國的重要性。他的競選團隊也即時暫停對外溝通、撤下所有競選宣傳廣告、民主黨 全國委員會也暫停廣告活動、加強競選總部的安全。

NBC新聞根據獲得的一封電郵，槍擊事件後拜登競選團隊即時通知所有工作人員，不要在社交媒體或公開場合發表任何評論，直到了解更多訊息。

拜登一位盟友指出，在這個情況下，任何「換拜」的聲音都會遭到負面評價，甚至認為「換拜」沒戲了，因為已失去「動力」，「拜登展現了他會奮戰到底的決心」。

民主黨一名參與過多屆總統大選的資深策士表示：「他們正面臨非常糟糕的政治情勢，在發生這起爆炸性事件後，一切都停下來，現在真的很難公開討論如何勸退拜登。」

他說，「如果你是這樣的(換拜)倡議者，要如何告訴這位老人是時候離開了？這樣的對話真的很難。」

另一位盟友說，「拜登此刻不會主動讓位，並證明了他會戰鬥到底」。

NBC News也指出，隨著大選臨近，民主黨內部的「換拜」計畫已無法繼續推進，拜登在處理今次危機中的表現，也顯示出他不會在這個關鍵時刻自願退選。

但從另一角度看，這起槍擊事件使得原本已經處於困境的民主黨更為被動，川普在遭槍擊前獲支持度早已領先拜登，現在更吸引不少搖擺選民，在此情勢下，即使拜登如何糟糕，黨內也不再敢公開討論換將的可能性。

民主黨全國代表大會定於8月中旬舉行，因此若要「換拜」就要及早實行，現在換拜之聲戛然而止，即使日後再次出現，在時間上已不可能進行。

從短期來看，民主黨人要全力反擊共和黨將槍擊川普事件歸咎於拜登之說，在一些社媒的貼文裡，一些共和黨人批評拜登在競選活動中使用了「將川普置於靶心」一詞。