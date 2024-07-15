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范斯曾自詡「絕不挺川」 罵過川普「缺德、美國希特勒 」

編譯盧思綸／即時報導
現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（右）獲川普（左）選為副總統搭檔。(美聯社)
現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（右）獲川普（左）選為副總統搭檔。(美聯社)

路透報導，美國前總統川普15日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布副總統搭檔人選，是現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（James David Vance）。

范斯從自詡「絕不支持川普的人」（never Trumper）且公開罵過川普「白癡」（idiot）和「缺德」（reprehensible），甚至曾將川普比喻為「美國希特勒」，到現在成為忠貞不二的川派，無疑是川普核心圈非比尋常的人物，而他的轉變也引發民主黨甚至部分共和黨人質疑他不過是投機份子。

川普幕僚指出，范斯的政治理念與川普不謀而合，結合孤立主義和經濟民粹主義。不過這也和共和黨內守舊派產生矛盾。

而被范斯稱為導師的懷俄明州共和黨參議員巴拉索（John Barrasso）向路透表示，范斯因為「看見川普作為總統賦予國家的成功」而改觀。尤其范斯公開反對美國援助烏克蘭，也是保守川派樂見的。

范斯出身自俄亥俄州南部貧困家庭，在取決於少數搖擺州選民的總統大選中，范斯代表副總統可能有助於提升川普在「鐵鏽地帶」（Rust Belt ）的聲譽，不過其保守觀點可能讓溫和派選民望之卻步。「鐵鏽地帶」是對於美國自1980年代起工業衰退的一片地區的非正式稱呼。

另外，川普已經在15日下午正式獲共和黨全代會提名為黨總統候選人。

川普 共和黨 俄亥俄州

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