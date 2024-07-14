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川普造勢遇槍擊 綠黨老將：反映美國政治體制困境

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川普遭槍擊成美大選變數 中專家：減緩拜登退選壓力

記者黃雅慧／即時報導
中國國際關係學院美國問題專家孫冰岩分析，川普遭槍擊事件可能會減緩民主黨候選人拜登退選壓力。（美聯社）
中國國際關係學院美國問題專家孫冰岩分析，川普遭槍擊事件可能會減緩民主黨候選人拜登退選壓力。（美聯社）

外界認為躲過暗殺的美國總統候選人川普勝選機率大增，不過，每日經濟新聞報導，中國國際關係學院美國問題專家孫冰岩分析，長期來看，這次（槍擊）事件影響不大。但短期內，川普可能會獲得一些同情分。川普被刺事件後，民主黨左翼可能會成為被攻擊的對象，這可能會減緩拜登的退選壓力。

他指出，美國大選今年更加極化，「現在已經演變成了政治暴力。這是一個非常危險的信號。」

孫冰岩指出，現在美國總統大選兩極分化很明顯，任何事件都不會輕易動搖兩方選民的態度。從共和黨內部來看，溫和派或者在初選過程中對川普態度模糊的派別可能會受到影響；「這可能會幫助川普鞏固共和黨內部的溫和派支持，甚至贏得一些獨立選民的支持。」他說，「尤其是像華爾街的這幫金主。」

孫冰岩稱，槍擊發生的地方有大約1萬人，這些人都是川普的基本支持者。所以，賓州這個地方（是否會）因為槍擊事件而改變對川普的態度，他對此持懷疑態度。

值得注意的是，槍殺事件反緩解拜登退選壓力，孫冰岩指出原來有民主黨內部分人希望拜登退選，但現在整個民主黨的民調下降，換誰都贏不了川普，可能會加強黨內共識，讓拜登繼續參選。

相較於勝選，孫冰岩表示，在當前的政治環境下，輸家可能會輸得「體無完膚」。過去勝者和敗者之間會保持一定的妥協，勝者對敗者的政治報復通常會限制在一定範圍內。現在美國兩黨選民之間的對抗已經從對峙升級為打架、鬥毆。「其根本原因在於，極化背景下的敗者無法承受失敗的後果。」

賓州在美國大選中被視為搖擺州之首。據4月路透民意調查，拜登略微擴大對川普的領先優勢：41％已註冊投票受訪者表示將投票給拜登，而投票給川普比例為37％，誤差幅度為4個百分點。但據紐約時報報導，川普7月在該州目前領先4個百分點左右。

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