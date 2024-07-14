賀錦麗費城造勢 演說動員亞裔選民

副總統賀錦麗13日下午前往賓州費城舉行造勢集會，在亞裔投票(APIAVote)總統市政廳發表專題演說，強調亞裔族群在2020年大選的重要性。(美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)13日下午前往賓州費城舉行造勢集會，在亞裔 投票(APIAVote)總統市政廳發表專題演說，身為美國第一位亞裔副總統，她強調亞裔族群在2020年大選的重要性，稱他們在接下來的總統大選中也將發揮重要作用。

賀錦麗在演說中向選民喊話：「2020年是這裡的領袖幫助激勵、組織和動員，是你們幫助拜登 獲選美國總統，幫助我成為副總統。2024年，我們再度指望你們的領導。」

賀錦麗正尋求拉攏亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)選民的支持，根據最新一年兩度的調查，AANHPI群體對拜登的支持自2020年以來已減弱。

2024年亞裔美國人選民調查顯示，46%的亞裔美國選民可能會投給拜登，低於2020年的54%；31%的受訪者表示今年可能會投給川普，高於2020年的30%。

但調查也發現，62%的人對川普持反對意見，43%極為反對；44%的人對拜登持反對意見，23%極為反對。

亞裔選民最重視的議題包括就業與經濟(86%)、通貨膨脹(85%)和醫療保健(85%)。

賀錦麗本次演說沒有把太多的重點放在經濟問題，但宣揚拜登政府加強「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的政績，並抨擊前總統川普任內期間試圖撤銷該法的行動，她也批評川普任命的三名最高法院大法官支持推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。

演說期間，賀錦麗有很大一部分針對川普，指責他煽動仇恨和詆毀移民。

一直以來，賀錦麗在拜登競選活動都站在第一線吸引亞太裔選民，9日她在社群媒體發布競選的「拜登-賀錦麗AANHPI選民」(AANHPI Voters for Biden-Harris)倡議，之後在內華達州舉行正式開跑活動；5月她參與拜登在費城的競選活動，幫助發起在費城的「拜登-賀錦麗非裔選民」(Black Voters for Biden-Harris)倡議。

2024年拜登-賀錦麗AANHPI發言人安德魯·彭(Andrew Peng)在聲明中表示：「我們的競選團隊知道AANHPI選民的力量，以及他們在保護這一進展方面扮演的關鍵角色。」