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民主黨黨綱草案列9大面向攻擊川普 80頁文件有61頁提他

編譯廖振堯／綜合報導
民主黨全國委員會(DNC)公布黨綱草案，確保邊境安全是重要內容。圖為非法移民從美墨邊境越境入美。(路透)
民主黨全國委員會(DNC)公布黨綱草案，確保邊境安全是重要內容。圖為非法移民從美墨邊境越境入美。(路透)

民主黨全國委員會(DNC)的黨綱委員會將於16日審查黨綱草案，通過後便能在下個月於芝加哥舉行的的全國代表大會上投票。相較於共和黨本周出爐僅16頁的黨綱草案，民主黨黨綱草案長達80頁，提出了民主黨的一系列優先事項，包括提高億萬富翁所得稅、降低低收入家庭的兒童保育費用、投資清潔能源、保護生殖權等。

政治新聞網站Politico報導，民主黨黨綱草案列出一系列雄心高遠但在很大程度上僅是象徵性的優先政策，且大力強調前總統川普，80頁文件中有61頁出現其名字、總共被提及近150次。民主黨今年黨綱可說是針對川普而來，特地發布新聞稿羅列九大面向，並將之與保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)草擬的「2025計畫」(Project 2025)對比；川普已試圖與號稱「治國藍圖」的2025計畫保持距離，稱其極為荒謬糟糕。

這九大面向包括自下而上提振經濟、改善中產階級及兒童稅收抵免、降低物價、應對氣候危機及能源價格、打擊槍枝暴力、維護民主自由及投票權、確保邊境安全並修復移民系統、打擊鴉片類藥物氾濫、保持美國的國際領導地位。

雖然該文件在很大程度上與2020年黨綱一致，但也有明顯的例外，像是今年沒有提及「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)，不過確實承諾通過「佛洛伊德警務公義法案」(George Floyd Justice in Policing Act)，並強調拜登政府採取的幾項行動——赦免輕微聯邦大麻定罪、擴大兒童稅收抵免以及免除一些學貸債務，這些行動將幫助有色人種；它還表示支持國會研究黑奴後代賠償。

以哈戰爭方面，草案闡述拜登支持雙方立即和持久停火，概述了維持中東和平的計畫，與2020年黨綱一樣「透過談判達成兩國解決方案」。但草案並未回應許多進步人士要求美國停止向以色列供應軍火的呼籲。

移民議題方面，草案稱將推動國會通過符合美國價值的立法，必須確保邊境安全、改革庇護制度、擴大合法移民；透過支持長期無證個人(包括童年時非法入境的「夢想生」)來維持家庭團聚，強調去年拜登努力談判達成兩黨協議，但共和黨人寧願玩弄政治也不願解決問題。

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