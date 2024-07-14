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加州募款餐會曝「拜登說話無力」辯論悽慘不意外

編譯俞仲慈／綜合報導
影星喬治庫隆尼(左)公開投書呼籲拜登總統(右)退選，讓上個月募款餐會的金主與支持者願意跳出來，說明當時拜登老邁衰弱、說話無力的模樣。(美聯社)
影星喬治庫隆尼(左)公開投書呼籲拜登總統(右)退選，讓上個月募款餐會的金主與支持者願意跳出來，說明當時拜登老邁衰弱、說話無力的模樣。(美聯社)

影星喬治庫隆尼(George Clooney)公開投書呼籲拜登總統退選，也讓上個月募款餐會的金主與支持者願意跳出來，說明當時拜登老邁衰弱、說話無力的模樣，對於慘不忍睹的辯論也認為毫不意外。

根據華盛頓郵報報導，6月15日洛杉磯孔雀劇院(Peacock Theater)舉行大型募款餐會，在前總統歐巴馬與喬治庫隆尼、茱莉亞羅伯茲(Julia Roberts)等好萊塢眾星加持下，募集3000萬元，創下單次政治籌款活動新紀錄。

主辦單位刻意安排歐巴馬與拜登進行對談，邀請脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)主持，不過出席者透露，拜登在台上說話結巴、不知所云，甚至與金主見面時，情況更糟。

一位匿名的民主黨支持者與丈夫捐出10萬元後，與拜登和歐巴馬閒聊，發覺81歲的拜登說話聲音，微弱到幾乎聽不見：「感覺上拜登仍是我們多年來關心的那個聰明、機智的人，但已經大不如前，退化程度令人驚訝。」

去年被拜登任命為美國大屠殺紀念委員會(United States Holocaust Memorial Council)委員的律師愛默生(Kimberly Marteau Emerson)則為拜登緩頰：「短短數天內，兩度赴歐洲訪問，11小時長途飛行，行經九個時區，然後站著和200人握手數小時，換成你也會覺得疲倦。」

但是歐巴馬任內白宮文膽法夫洛(Jon Favreau)親眼見證拜登老態後也表示：「我對老婆說，如果拜登辯論表現出色，我們會覺得他只是累了，結果辯論表現如此不堪，讓全國議論紛紛。」

該名女性金主透露，募款餐會結束後，面對朋友詢問只能虛晃一招：「我們擔心如果說實話，可能會失去他們對拜登的支持，如今發現我們並非唯一隱瞞所見事實的人。」

喬治庫隆尼投書也語帶玄機透露拜登狀況：「說起來令人震驚，三周前和我一起出席籌款活動的拜登已不是2010年的拜登，甚至也不是2020年的拜登。」

69歲退休族麥金托什(Bedford McIntosh)與妻子花了1000元購買募款餐會門票，當他看到拜登與歐巴馬站在一起時不禁憂心忡忡：「當我離開會場時，並不認為我們找對了人。」

最終拜登在首輪辯論會的表現，引爆支持者與金主不滿，誠如庫隆尼投書所言：「大壩已經決堤，我們可以把頭埋在沙裡，祈禱11月奇蹟出現，或者乾脆說出實話。」

拜登 歐巴馬 羅伯茲

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