拜登認知能力測驗／醫：控候選人失智症 加劇長者污名化

上個月底拜登總統在大選辯論會上，說話結巴、思緒中斷，其認知問題再度浮出檯面。圖為他12日在底特律的造勢活動中咳嗽。(路透)

由於現任總統拜登 與前總統川普 年事已高，外界對於高齡候選人能否出任總統要職有所疑惑。對此，專家認為，坊間認知測驗僅能辨識當事者是否有認知功能的退化，並無法測量其做事的能力。

「今日美國」(USA Today)報導，拜登與川普分別為美國史上最年長與第二年長的總統，如果拜登在11月大選勝出，到了第二任任期結束時將86歲，至於現年78歲的川普當選後，任期結束時也已82歲。因此，外界對於兩人的心智能力都相當好奇。

2018年，曾在川普任內擔任白宮醫師的傑克森(Ronny Jackson)表示，川普已完成檢測 失智或認知能力喪失的「蒙特利爾認知評估量表」(Montreal Cognitive Assessment；MoCA)測驗，分數為「正常」的30/30。開發該評估量表的納斯雷丁(Ziad Nasreddine)醫師指出，MoCA測驗只檢測最基本的認知能力，而非個人的嚴謹程度。換句話說，對於沒有認知障礙的人來說，這項測試是很容易。

另外，認知檢測能評估心智覺察、推理與記憶力並非為了指出失誤，正如拜登和川普常出現的失誤，雖然拜登口吃的問題影響了他的公開演說，但並未影響他的認知能力。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)表示，當人們出現智力衰退或自己、家人或朋友出現能力受損跡象時，通常會進行上述測試，這些測試不需要準備或學習。阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)也指出，早期發現認知衰退有助於識別治療方法或生活方式的改變，藉此減緩衰退。

MoCA測試時間為15分鐘，內容包含記憶一小串文字、說出圖片中物體的名稱以及複製圖片中的形狀，其他測驗還有10分鐘的「簡短智能測驗」(Mini-Mental State Examination)，過程會要求受試者倒數、找出房間內的物體、說出日期以及其他眾所周知的事實。至於「迷你認知功能測驗」(Mini-Cog)僅需3分鐘，當中包含記住並回想一個由三個不相關單字組成的詞表以及繪出一個標出時間的圓形時鐘，然後畫出某個時間對應的指針。

哈佛醫學院(Harvard Medical School)神經學教授帕斯卡爾-利昂納(Alvaro Pascual-Leone)表示，老年人的腦部運作與年輕人不同，雖然隨著年齡增加，大腦疾病的風險也會提高，但他認為每個年齡階段都有其優勢與弱勢，例如年輕人能很快學習新事物，但老年人則可更宏觀地看待事情，也就是所謂的「智慧」。

專家也指出，現有的認知測試並非衡量總統職務嚴苛要求的好方法，天普大學(Temple University)神經學教授萊利(Jamie Reilly)指出，目前並沒有一種完美的方法，可用來衡量某人心理健康狀態是否適合擔任公職。他補充說，指控任何候選人患有失智症或缺乏心智能力的言論，雖然會正中某些熱衷政治選民的下懷，但也可能加劇對「老年人」的污名化，反而阻礙對自己的記憶及語言有擔憂的人尋求幫助。