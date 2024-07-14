拜登、川普都曾口誤 醫學專家稱是「健康老化」現象

77歲前總統川普也健忘，圖為他今年2日在維州造勢活動上混淆拜登和卸任七年多的前總統歐巴馬。(歐新社)

一些人質疑像拜登 、川普 這樣的高齡人士在認知能力方面是否有能力擔任總統，關於他們搞混名字、難以回想過去事情的細節等報導令人擔憂，但認知心理學者古格堤(Leo Gugerty)表示，僅根據大眾媒體的評論來評估候選人的認知能力是有問題的，他認為，根據執行複雜領導工作(如總統)實際需要的認知能力來評估候選人同樣重要。

研究表明，這些能力主要涉及以廣泛工作相關知識為依據的決策能力，而拜登和川普所犯的錯誤類型的確會隨著年齡增長而增加，但這並不代表他們不適合總統職位。

直覺決策vs.審慎決策

決策分為直覺決策和審慎決策兩種類型。

直覺決策可以迅速且輕鬆地識別複雜的情況，並從回憶中回想起有效的解決方案。

從醫學到軍事領導等領域的大量研究表明，在一個領域中要建立起能夠做有效直覺決定的知識需要數年甚至數十年的努力刻意練習。

與直覺決策的輕鬆快速相反，最複雜的決策，即總統通常面臨的那類決策，在決策過程的每個階段都需要有意識的仔細思考和腦力努力，這些是審慎決策的特徵。

研究這些主題的心理學科學家一致認為，有效的審慎決策需要三種關鍵的思考傾向，稱為積極開放的思考(actively open-minded thinking)或智慧推理(wise reasoning)。

健忘和措辭混淆

拜登因未回想起個人過去的細節而受到批評，這是情節記憶(episodic memory)的錯誤，情節記憶負責有意識回憶個人經驗的能力。

然而神經病學家認為，拜登的情節記憶錯誤在正常的健康老化範圍內，而且個人生活細節與總統的工作沒有特別相關。

拜登和川普偶爾搞混名字的情況也不太可能影響工作表現，這僅涉及從語義記憶(semantic memory)提取資訊的短暫錯誤。

當人犯這種常見錯誤時，他們通常仍理解混淆名字背後的概念，所以幫助他們處理生活和工作的語義知識是完整無缺的。

隨著年齡增長做複雜決策

因為我們每天都使用無數種概念來生活，我們的語義知識通常不會隨著年齡增加而減少，至少可以持續到90歲，這一知識儲存在後部腦部區域，這些區域的退化相對較慢。

研究顯示，由於直覺決策是透過廣泛練習而習得，較年長的專家只要持續使用並練習他們的技能，就能在其領域維持高水平表現。

與語義記憶一樣，專家的直覺決策由後方的腦部區域控制，不太受老化影響。

但是，較年長的專家必須付出比年輕專家更多的練習，以維持先前的技能水平。

審慎決策的關鍵思考傾向受到早期社會學習的影響，包括教育，因此這些思考傾向成為習慣，成為表現人通常如何做決定的穩定特徵。

有證據顯示，思想開放等傾向並沒有大幅下降，有時甚至會隨著年紀增長而增加。