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現場圖輯／槍響那刻 川普嘴唇、臉頰和右耳都有血跡

川普遇槍擊 現場急喊趴下 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普造勢爆槍響 舒默：政治暴力無容身之處 內唐亞胡：震驚

中央社／華盛頓13電
參院多數民主黨領袖舒默。（美聯社）
參院多數民主黨領袖舒默。（美聯社）

特勤局表示，共和黨總統參選人川普今天在賓州巴特勒（Butler）造勢時現場疑似出現槍聲，旋即被護送離開且目前「安全」無虞。這起事件已引發美國海內外譴責聲浪。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國特勤局（Secret Service）在社群網站X貼文說，「特群局採取了保護措施，前總統目前很安全。」

「目前特勤局正展開積極調查，一旦有更多訊息我們將會予以公布」。

聯邦參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）於事發後發布聲明說：「我對川普賓州造勢大會發生的事件深感震驚，所幸前總統川普平安。政治暴力在我國無容身之處。」

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）則是於事發後宣布支持川普。他在X貼文表示：「我全力支持總統川普，並希望他早日康復。」

而國際間，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro de Zelaya）以及匈牙利總理奧班（Viktor Orban）均發聲聲援。

內唐亞胡表示，他對總統川普疑似遭攻擊一事深感震驚，並祈禱他平安。秀瑪菈．卡斯楚直指「暴力只會引發更多暴力」，並表示「對美國選舉過程發生的事深感遺憾」。奧班則說：「我會惦記並在這個黑暗時刻替總統川普祈禱。」

川普 賓州 社群網站

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