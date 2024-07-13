川普收斂爭議言論 力圖拉攏溫和派選民

前總統川普。（路透）

前總統川普 以無法預料和煽動性言辭聞名，但他如今選擇自我約束，以在11月總統大選之前拉攏更多溫和派選民。

法新社報導，78歲的川普似乎正在移民 、墮胎等關鍵議題上收斂言辭。分析家認為，他對保守派選民的忠誠很有信心，因此不怕施展這種策略。

川普曾自稱一手造成「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定被推翻，近日態度卻有所軟化，他很清楚強硬做法得不到多數大眾支持。預計他下週將在共和黨 全國代表大會上正式獲提名成為共和黨總統候選人。

川普支持的共和黨黨綱已採納他將墮胎問題留給各州決定的立場，不再呼籲實施全國禁令。

此外，川普也譴責備受爭議的「2025年計畫」（Project 2025）。這份900頁的文件由保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導，被視為治國藍圖，內容建議大規模遣返移民、削弱聯邦機關權力等，引發猛烈批評。

川普自己也曾主張這些意見，但他仍批評「2025年計畫」的提議「極為荒謬、糟糕透頂」，不過他沒有具體指出是哪些提議。

保守派智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的康提內蒂（Matthew Continetti）說：「川普正利用此刻來擴大他在一般保守基本盤之外的吸引力。」

康提內蒂告訴法新社，川普對核心選票基本盤的支持很有信心，「所以他可以開始呈現一種企圖搶走民主黨聯盟選民的人設」。

更重要的是，在民主黨人討論總統拜登的健康狀況及競選連任能力的同時，川普的溝通方式也相對受限。

在川普視為選戰主軸之一的移民議題上，自從他數月前指稱移民「毒害我國血統」引來廣泛批評後，如今語氣也不再那麼激烈。

但普林斯頓大學（Princeton University）教授傑里哲（Julian Zelizer）提醒，川普只是在避開那些可能暴露他政治弱點的議題。

傑里哲說：「沒理由認為他的基本觀點有變…他的策略就是要贏。但應該定義他的是他執政時的紀錄。」